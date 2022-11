Da hatte sich die ADMIRAL 2. Liga in dieser Saison 2022/2023 bereits im September auf den ersten Fixabsteiger eingestellt, nachdem der SV Licht-Loidl Lafnitz Ende September vermeldete, dass die 5. Saison in Liga 2 die letzte sein werde und sich die Oststeirer aus wirtschaftlichen Gründen vom Profifußball zurück ziehen wollen. Doch mit diesem Wochenende folgt die überraschende Wende und kein freiwilliger Abstieg mehr. Stattdessen wolle man nun doch die Lizenz beantragen.

Mittelfeldspieler Daniel Gremsl und Co. haben richtig gehört: der SV Lafnitz will der ADMIRAL 2. Liga nun doch weiterhin und über die Saison 2022/2023 hinaus erhalten bleiben.

SV Lafnitz seit 2018 fester Bestandteil in Liga 2

Der zunächst angedachte, freiwillige Abstieg basierte auch darauf, weil Hauptsponsor Licht Loidl für 2024 seinen Rückzug ankündigte. Firmeninhaber Bernhard Loidl ist ja nicht nur Mäzen, sondern auch Obmann des SV Lafnitz. Durch die Sponsoren-Aktitvitäten seiner Firma zeichnete der Oststeirer maßgeblich für den Aufstieg des Klubs in Liga 2 verantwortlich. In der abgelaufenen Saison errangen die Blau-Gelben einen stolzen 4. Rang, davor Platz 5. In der Saison 2020/21 lag der 1964 gegründete Klub sogar 10 Runden lang auf Platz 1, wobei ein Bundesliga-Aufstieg jedoch kein Thema war.

Noch heuer im September erklärte Hermann Kopitsch, sportlicher Leiter des SV Lafnitz, im ORF Steiermark, dass der wirtschaftliche Aufwand immer größer werde und den Hintergrund für die Rückzugs-Entscheidung: „Auf Sicht geht das nicht. Es wird alles teurer. Bernhard Loidl will 2024, bis dahin ist er als Obmann gewählt, zurücktreten. Es findet sich momentan niemand, der diese Last übernimmt.“