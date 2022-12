Präsentierte sich der FC Blau-Weiß Linz, der als Tabellen-2. der ADMIRAL 2. Liga überwintert, in der Meisterschaft zum Jahresausklang im Sieg- und Torrausch, blieben sich die Stahlstädter auch im letzten Spiel des Jahres, einem Test-Match bei der WSG Tirol, treu. Nach zuletzt 6 Siegen en suite in Liga 2, wobei gleich 4 Mal je 4 Treffer gelangen, gewann die Scheiblehner-Elf beim ADMIRAL Bundesliga-Fünften in Wattens mit 4:3. Beim "Tiroler Torreigen" scorten für die Gäste Windhager (5.), Mayulu (38.), Seidl (54.), Neumayr (78.), für die Gastgeber Naschberger (3.), Ranacher (46.), Forst (80.). Siehe auch: TESTSPIELE Winter 2022/2023.

Dem 23-jährigen Mittelstürmer Fabian Neumayr (li.), der zum Jahresanfang vom SV Seekirchen zur Scheiblehner-Elf stieß, blieb der letzte Treffer für den FC Blau-Weiß Linz im Kalenderjahr 2022 vorbehalten. Rechts gratuliert Matthias Seidl, mit 12 Treffern auf Rang 1 der Torschützenliste in der ADMIRAL 2. Liga.

7 Tore auf einen Streich

Im Herbst in der ADMIRAL Bundesliga war Wattens gerade gegen OÖ-Klubs äußerst erfolgreich, feierte 2 Siege gegen die SV Guntamatic Ried (2:1 A, 2:0 H) und gar einen 4:1-Coup beim LASK in Pasching. Doch im Duell mit einem dritten OÖ-Klub war der "Tiroler Tank" offensichtlich leer.

Dennoch war es ein durchaus erkenntnisreiches Testmatch, das es ja eventuell in der nächsten Saison auch in der ADMIRAL Bundesliga geben könnte. Der FC Blau Weiß Linz aufstiegsambitioniert, zuletzt in Liga 2 mit sechs Siegen am Stück, darunter gleich vier Mal mit vier erzielten Treffern. Den "Standard-Vierer" produzierte die Torfabrik aus der Stahlstadt auch im "heiligen Land".

"Man hat gemerkt, dass die Luft draußen ist"

Während sich die WSG Tirol, die immerhin zum Jahresausklang in Liga 1 auch im Flow war und fünf Mal unbesiegt blieb (darunter 4 Siege, 1 Remis) zumindest ergebnistechnisch mit einem Negativ-Erlebnis aus einem ansonsten überaus erfolgreichen Kalenderjahr verabschiedet. Zumindest das erste und letzte Tor beim 3:4 blieb den Gastgebern vorbehalten.

Thomas Silberberger (WSG-Cheftrainer): „Das Spiel war ganz allgemein ein bisschen enttäuschend. Wir haben ihnen die Gegentreffer am Silbertablett serviert. Man hat gemerkt, dass die Luft draußen ist.“

WSG Tirol – FC Blau-Weiß Linz 3:4 (1:2)

1. Dezember 2022 | Testspiel | Wattens

Tore: Naschberger (3.), Ranacher (46.), Forst (80.); Windhager (5.), Mayulu (38.), Seidl (54.), Neumayr (78.).

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL