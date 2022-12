Thomas Janeschitz: Ich bin mit dem dann im Laufe der Saison ergänzten Kader sehr zufrieden gewesen. Wir werden in der Winterpause vielleicht an ein paar wenigen Stellschrauben drehen, allzu viel Veränderung wird es hoffentlich nicht geben, obwohl einige Spieler sicher auf sich aufmerksam gemacht haben.

Eric Orie: Im Großen und Ganzen verläuft die Saison bisher so, wie wir es uns vorgestellt haben. Derzeit sind keine wesentlichen Änderungen vorgesehen. Elvin Ibrisimovic müssen wir leider verletzungsbedingt ersetzen und die eine oder andere „Feineinstellung“ vornehmen. Sollte es dennoch zu Abgängen kommen, müssen wir entsprechend reagieren.

Mit Renan konnte zu Beginn der Saison ein torgefährlicher Stürmer engagiert werden. Obwohl in den ersten Spielen die Tore ausblieben, konnte er bis jetzt 10 Mal anschreiben. Erwartungen voll erfüllt oder gibt es noch „Luft nach oben“?

Thomas Janeschitz: Renan hat sich, wie die meisten unserer Spieler, so entwickelt wie wir es uns in gewisser Weise erwartet haben. Er hat natürlich Zeit für die Gewöhnung an die höhere Liga, den erhöhten Trainingsumfang, sowie Trainingsintensität gebraucht. Gemeinsam mit der individuellen Entwicklung der Spieler hat sich das Leistungspotenzial der Mannschaft dann deutlich erhöht. Renan ist jedenfalls ein sehr wichtiger Spieler für uns geworden.

Eric Orie: Wenn man bedenkt, dass Renan vor vier Monaten noch in der Elite Liga gespielt hat, können wir sehr zufrieden sein mit ihm. Er hat einen großartigen Charakter und arbeitet sehr hart an sich. Der Trainer und der Verein haben immer an ihn geglaubt und seine Entwicklung ist noch lang nicht abgeschlossen. Ich möchte anmerken, dass sich noch viel mehr Spieler super entwickelt haben und das zeichnet uns als Team aus. Ich bin stolz auf die Mannschaft und was sie bisher erreicht hat!

"Vor allem jüngste Spieler werden körperlich gefordert sein"

Noch eine Woche Training und das abschließende Freundschaftsspiel gegen den FC Zürich, mit welchen Wünschen gehen der Trainer und der Sportdirektor in die Winterpause?