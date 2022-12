Der First Vienna FC 1894 bereichert als Aufsteiger seit Saisonbeginn auf Anhieb die ADMIRAL 2. Liga, war in allen 17 Herbst-Runden stets unter den Top 6. Im Oktober 2 Mal (Runde 11 + 12) sogar auf Rang 2. Überwintern wird die Elf vom jungen Trainer Alexander Zellhofer als Sechster. Ob die Blau-Gelben im Frühjahr angreifen werden? Ein möglicher Durchmarsch und somit Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga sei jedoch ausgeschlossen, meinte Klub-Präsident Kurt Svoboda in einem Krone-Interview.

"Die Marke Vienna zieht"

Wie Kurt Svoboda in der Tageszeitung verriet, soll keine Lizenz für die Bundesliga beantragt werden. "Die wird erst zum Thema, wenn wir Punkte wie Rasenheizung und überdachten Gästesektor erfüllen. Es ist alles extrem rasant gegangen".

Weiters gab der 55-jährige UNIQA Finanz- und Risikovorstand, der erst heuer am 31. Mai zum Vienna-Präsident gewählt wurde, Einblicke in die nächsten Vorhaben und zeigte sich im wirtschaftlichen Bereich sehr zufrieden. So sei das Eigenkapital aufgestockt worden, wurde die Anzahl der Sponsoren verdreifacht.

Svoboda: "Die Zufriedenheit ist extrem hoch. Die Marke Vienna zieht. Wachstum und Erfolge verleiten zu Überheblichkeit, die hier nicht Platz greifen darf."

Das Saison-Ziel des Kultklubs von der Hohen Warte sei nachwievor ein Mittelfeld-Platz. Zum Jahres-Start empfängt die Vienna am 24. Februar daheim die Roten Bullen vom FC Liefering.

Fotocredit: First Vienna FC 1894/Natascha Unkart & Isabelle Köhler