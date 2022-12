Im Sommer kehrte der langjährige Legionär Michael Liendl zum GAK 1902 zurück. Wo der gebürtige Grazer bereits als 17-Jähriger (2002-2004) war, ehe der Filigrantechniker & "Spielgestalter alter Prägung" seine erfolgreiche Karriere - u.a. mit Stationen in Deutschland & Niederlande - startete. Beim ADMIRAL 2. Ligisten, der in Lauerstellung auf Rang 4 überwintert, bewies der mittlerweile 37-Jährige seine Qualitäten, war im Herbst Denker & Lenker, Dauerbrenner (alle 16 Partien dabei) und mit 4 Toren + 7 Assists der Top-Scorer der Rotjacken. Nachfolgend äußert sich der "Alpen-Maradona" über die WM, eine mögliche Rückkehr des GAK 1902 in die Bundesliga, seinen im Juni 2023 auslaufenden Vertrag, Karrierende usw.! Das HIER über den GAK 1902 könnte Sie/Euch auch interessieren.

Gepflegte, filigrane Ballbehandlung mit seinem "linken Schokoladen-Fuß": Michael Liendl alias "Alpen-Maradona". Auch über Argentinien äußert sich der 37-jährige, gebürtige Grazer im nachfolgenden "Give-me-five"-Interview. 5 Fragen = 5 Antworten.

"Sind in Schlagdistanz zum Tabellenführer und können nochmal voll angreifen"

Ligaportal: Hallo Michael, nach Deiner Rückkehr zum GAK 1902, wie fällt Dein persönliches Fazit und das vom Klub in der Herbstrunde in der ADMIRAL 2. Liga aus?

Michael Liendl: Die Bilanz für den Herbst ist etwas durchwachsen. Grundsätzlich ist es ok, dass wir vorne dabei sind. Schlussendlich haben wir doch den ein oder anderen Punkt unnötig liegen gelassen. Wir sind aber nachwievor in Reichweite zum Tabellenführer. Das ist extrem wichtig, damit wir dann nochmal angreifen können. Da kann man schon mal zufrieden sein. Aber im Endeffekt haben wir in Summe zu viele Unentschieden gespielt (Anm.: mit 7 die meisten der Liga). Deswegen ist auch der Rückstand dementsprechend. Wir hatten richtig gute Spiele dabei und 2 bis 3, die einfach schlecht waren. Doch das Wichtigste ist, dass wir in Schlagdistanz sind zum Tabellenführer. Somit können wir nochmal voll angreifen. Den einen oder anderen Punkt haben wir halt leichtfertig hergeschenkt.

Für mich persönlich war es am Anfang nicht ganz so einfach rein zu kommen. Aber die Statistiken sind mit den Assists und Toren ganz ok. Doch es geht sicher noch etwas mehr. Es war doch eine größere Umstellung, bis man dann reinfindet, auch in die Liga. Von daher hat es etwas gedauert, aber im Großen und Ganzen kann man schon zufrieden sein.

"Bin optimistisch, dass uns Aufstieg gelingen kann"

Ligaportal: Der GAK 1902 überwintert als Tabellen-4. in Lauerstellung, ist nur 4 Punkte hinter Spitzenreiter SKN St. Pölten, den ihr ebenso wie den Zweiten FC Blau Weiß Linz noch daheim, wo ihr unbesiegt seid, empfangt. Dazu das 1. Match in 2023 gleich beim Dritten SV Horn. Wie siehst Du die Perspektiven des GAK 1902 im Frühjahr in punkto Bundesliga-Rückkehr?

Michael Liendl: Vor allem Zuhause haben wir schon gezeigt, dass wir richtig gut sind. Da haben wir kein Spiel verloren. Deswegen kann man schon davon sprechen, dass wir mit unserem Publikum im Rücken richtig gut sind. Es ist natürlich schon ein kleiner Vorteil, wenn du Blau Weiß Linz und St. Pölten noch Zuhause hast. Aber ich denke vor allem die ersten 3 Spiele haben es in sich...mit Horn, Admira und Vienna. 3 Mannschaften, die vorne mit dabei sind. Mit der Admira eine Mannschaft, die auch um den Aufstieg spielen will. Deswegen werden die ersten 3 Spiele sehr richtungsweisend.

Blau Weiß Linz hatte am Anfang Probleme und hat sich zum Schluss dann erfangen. Wir haben mittendrin ein kleines Loch gehabt. Von dem her ist die Liga relativ ausgeglichen und da kommt es dann schon auf Kleinigkeiten an. Da tut jedes Unentschieden schlussendlich weh. Natürlich kann man sagen, man hat nicht verloren, aber Siege bringen einfach mehr. Deswegen bin ich trotzdem zuversichtlich, vor allem mit den Heimspielen zuhause.

Ich denke schon, dass wir bis zum Schluss ganz vorne dabei sein können. Ich bin auch überzeugt, dass wir vorne dabei sein werden. Und ob es dann zum großen Coup mit dem Aufstieg reicht, werden wir dann sehen. Da spielen mehrere Faktoren mit. Aber ich bin schon sehr optimistisch, dass uns das gelingen kann.

"...das hat uns viele Punkte und den ein und anderen Sieg gekostet"

Ligaportal: Der GAK 1902 ist mit 6 Siegen und 2 Remis bestes Heimteam, einzig in der Liga zuhause noch unbesiegt. Demgegenüber auswärts nur 1 Sieg, wenn auch immerhin 5 Remis, bei 2 Niederlagen. Wie erklärst Du Dir die Diskrepetanz zwischen Auswärts- und Heimbilanz?

Michael Liendl: An was es liegt, ist schwer zu sagen. Die Fans unterstützen uns auswärts auch super. Doch es ist Zuhause nochmal was anderes und für jeden Gegner schwieriger gegen uns zu spielen. Solche Dinge sind schwer zu erklären. Fakt ist, dass wir auswärts definitiv zu wenig Siege haben. Wenn du ganz vorne dabei und den Coup schaffen willst, um aufzusteigen, musst du Spiele gewinnen. Klingt zwar blöd, ist vlt. dann mal besser zu verlieren und dafür öfter zu gewinnen...wenn man dadurch die Unentschieden weglässt. Da haben wir zu viele von und zu viele Punkte liegen gelassen.

Was natürlich auch dazu kommt und jetzt keine Ausrede sein soll, aber es ist nunmal Fakt, dass wir, glaube ich, 6 oder 7 Tore gemacht haben, die anscheinend aus Abseitsposition erzielt wurden. Wo mindestens 3 Mal, was ich weiß, kein Abseits war. Ganz klar kein Abseits war!. Das war schon sehr auffällig, dass die Schiedsrichter da sehr schnell gegen uns entschieden haben.

Es ist jetzt keine Schuldzuweisung grundsätzlich und dass wir deshalb die Spiele nicht gewonnen haben, aber ein entscheidender Faktor, wenn du ein Tor erzielst oder nicht. Deswegen waren wir da nicht unbedingt begünstigt. Wenn sowas gegen dich entschieden wird und der Linienrichter mit der Fahne hoch fährt. Das hat uns natürlich viele Punkte und auch den ein und anderen Sieg gekostet. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns auswärts auf alle Fälle verbessern.

Mit geballter Technik & Routine schwer vom Ball zu trennen, mit dem Michael Liendl seit jeher eh "per du" ist.

"Verein hatte mir sogar 2 Jahre angeboten"

Ligaportal: Ja...in Liga 2 gibt es den VAR noch nicht. Dein Vertrag läuft 1 Jahr bis Juni 2023. Du hast im Herbst alle Spiele absolviert, Deine Quote kann sich sehen lassen mit 4 Toren & 7 Assist, Du wirkst topfit, Cristiano Ronaldo spielt auch noch mit 37 Jahren. Wie sind Deine Pläne diesbezüglich über den Sommer hinaus?

Michael Liendl: Ja, der VAR hätte uns definitiv geholfen, aber Nachjammern hilft nichts. Es ist wie es ist. Meine Vertragssituation ist noch bis Sommer. Aber wir haben beidseitig vereinbart, dass wir uns im April nochmal zusammensetzen und dann darüber reden, wie es weiter geht.

Fakt ist, dass es mir gut geht, ich zum Glück nie verletzt bin, alle Trainingseinheiten und jedes Spiel mitgemacht habe. In meinem Alter ist es natürlich so, dass man von Jahr zu Jahr schaut. Ich wollte auch nur 1 Jahr, obwohl der Verein sogar 2 Jahre angeboten hat. Ich habe von mir aus gesagt, `schauen wir mal ein Jahr und dann werden wir sehen, wie es weiter geht´.

Stand jetzt ist es von meiner Seite so, dass ich, da mir nichts weh tut und ich relativ fit bin, keinen Grund sehe, nicht weiterzumachen. Aber es dauert noch etwas bis dahin. Da will ich noch einige Siege einfahren und dann werde ich über meine Zukunft entscheiden. Mir macht es weiterhin Spaß auf dem Platz zu stehen. Ich fahre gern zum Training und stehe gern mit den Jungs auf dem Platz.

Deswegen gibt es nicht wirklich einen Grund, um über ein Karriereende nachzudenken. In meinem Alter denkt man vlt. nicht nur von Jahr zu Jahr, sondern auch von Woche zu Woche, von Tag zu Tag, wie es einem geht.

"Alpen-Maradona" tippt auf Argentinien heute Abend und mit Messi-Tor

Ligaportal: Mit dem Namen Cristiano Ronaldo war in der Frage zuvor ja schon ein Hauch WM dabei. Kommen wir zur Winter-WM in Katar. Du wirst ja auch "Alpen-Maradona" genannt...woher stammt der Name. Diego Maradona ist ja eine Legende für Argentinien. Wie fällt Deine Prognose heute Abend für das mit Spannung erwartete Halbfinal-Match Argentinien vs. Kroatien aus und wie sind generell Deine Eindrücke von der doch irgendwie seltsamen Winter-WM in Katar?

Michael Liendl: Ja, vielen Dank. Alpen-Maradona...so fern ich mich erinnere, war das glaube ich in meiner Zeit bei Fortuna Düsseldorf. Als es da ganz gut gelaufen ist bei mir und ich eine gute Saison gespielt habe. Und dann, wie man die Bild-Zeitung auch kennt, haben sie da eine Schlagzeile mit Alpen-Maradona draus gemacht. Sofern ich mich erinnere, war damals ein Artikel mit dem Jimmy Hofer und dem Christian Gartner. Mit den 3 Ösis zusammen. Dadurch kam das zustande.

Zur WM. Ja, ist definitiv eine etwas komische WM. 100%-iges WM-Feeling ist leider nie aufgekommen bei mir. Es waren zu viele Schauplätze um den Fußball herum. Das hat immer so einen faden Beigeschmack. Im Sommer ist es auch doch was anderes, wenn du das PublicViewing überall hast und raus gehen kannst, um die WM-Spiele zu schauen. Das hat ein anderes Flair. Es ist einfach so viel passiert und keine schönen Dinge rund um die WM. Das hat alles aus meiner Sicht etwas überschattet.

Spiele habe ich mir trotzdem ein paar angesehen, nicht alle. Waren schon richtig gute Spiele dabei. Mit Argentinien vs. Kroatien heute Abend wird es nochmal richtig spannend. Aber ich denke die Argentinier sind zu favorisieren und haben eine richtig gute Mannschaft. Und einen Lionel Messi, der wieder mal ein richtig, richtig gutes Turnier spielt.

Obwohl ich eher Pro Ronaldo bin, würde ich es Messi gönnen, wenn er sich zum Abschluss den WM-Pokal schnappt. Weil er es sich einfach verdient hat und mit Ronaldo zusammen die letzten 20 Jahre das Fußball-Geschehen dominiert hat. Wäre schade, wenn er dann ohne WM-Titel dasteht. Deswegen setzt sich heute auf alle Fälle Argentinien durch. Das Finale wird aus meiner Sicht Argentinien gegen Frankreich sein.

Ich schätze aber nachwievor die Franzosen am besten ein und deswegen wird es auch für Lionel Messi schwierig, den WM-Pokal zu holen. Weil Frankreich die stabilste Mannschaft war und den besten Fußball gespielt hat. Sollte es zu diesem Finale kommen, würde ich mich freuen. Weil es ein cooles Finale ist. Daher tippe ich heute Abend auf Argentinien und wieder Mal einem Messi-Tor.

Ligaportal: Danke für das offene und interessante Gespräch.

Das Interview führt Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann

Frühjahrs-Vorbereitungsprogramm GAK 1902

Trainingsstart: Dienstag, 10.01.2023,

dann Trainingslager beim Thermenhotel Stoiser in Bad Loipersdorf

