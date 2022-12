Veni, vidi, vici...Vienna...! Aufsteiger First Vienna FC 1894 kam, sah und siegte auf Anhieb und oft in der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2022/23, bisher 7 Mal. Der letztjährige RL Ost-Meister setzte gleich zum Auftakt auf der "Hohen Warte" mit dem 2:0-Triumph über ADMIRAL Bundesliga-Top-Aufstiegsaspirant FC Blau-Weiß Linz ein Statement und war in allen bisherigen 16 Runden immer unter den Top-6, im Oktober gar 2 Mal Zweiter, um letztlich auf Rang 6 zu überwintern. Nachfolgend ein Herbst-FAZIT über den ältesten österreichische Fußballklub mit dem jungen, erst 28-jährigen Chefcoach Alexander Zellhofer.

Hatten auch in der 2. Liga wie im Vorjahr in der Regionalliga Ost wieder oft Grund zum Jubeln: Die Vienna-Kicker, die im Herbst 7 Siege feierten. Im Vorjahr in der RL Ost waren es nach 16 Runden gesamt 9. Vor einem Jahr überwinterte die Zellhofer-Elf mit 32 Punkten als Tabellen-2., jetzt in Liga 2 mit 26 Zählern als Sechster.

6 Startrunden unbesiegt: 2 Juli-Siege - dann Remis-August

Mit jeder Menge Euphorie und geballtem Tatendrang sowie viiiiiiiiiiel Vorfreude im "Rucksack" legte der Aufsteiger bei seiner "Abenteuer-Reise" in der ADMIRAL Bundesliga 2 los. Und der Start deutete gar - wenn auch dezent - Durchmarsch-Dimensionen an. Die ersten 6 Runden wahrten die Schützlinge von Jung-Trainer Alexander Zellhofer einen "Nimbus der Unbesiegbarkeit", ehe die erste Niederlage mit 3:0 beim SV Lafnitz auswärts dann doch auch deutlich ausfiel.

Zuvor landeten die Blau-Gelben nach dem Auftaktsieg gegen Top-Aufstiegs-Aspirant FC Blau Weiß Linz (2:0) mit dem 1:0-Triumph bei Vorjahres-Vizemeister Floridsdorfer AC auf dem FAC-Platz den nächsten Coup. Ehe dann der Remis-August Einkehr hielt mit "4 X", wobei das 1:1 Sommer-Konjunktur hielt: jeweils gegen SKN St. Pölten, beim FC Liefering und erneut daheim gegen Bundesliga-Absteiger FC Admira Wacker, ehe am 27. August eine Nullnummer in Dornbirn den X-Monat abrundete. Immerhin war längst klar, dass die Vienna sich auch mit den "Großen" der Liga zu messen vermag und auf Augenhöhe war.

Einzig ÖFB-Cup-Pleite trübt Sommer

Einziger Wermutstropfen im Freudenbecher: das frühe Aus am 24. Juli in Runde 1 im Uniqa-ÖFB-Cup nach 6:5 im Elferschießen beim Drittligisten ASV Siegendorf, ja noch aus dem Vorjahr aus der Regionalliga Ost bekannt. Doch diese Pflichtpartie-Pleite zum Saison-Opening steckten Kapitän Bernhard Luxbacher und Co. schnell weg in der Liga. Auch die erste 2. Liga-Niederlage am 2. September in Lafnitz.

Gibt die Richtung vor: Aufstiegs-Trainer Alexander Zellhofer. Mit 28 Jahren hat der gebürtige Linzer als Chefcoach seine Reifeprüfung längst abgelegt. Der 2 Meter-Hüne schwingt seit Juli 2020 das Zepter beim Wiener Kultklub und stammt aus einer Fußball-Familie. Sein Vater Georg war ebenfalls Fußball-Spieler und später -Trainer (u.a. FC Pasching), Alexanders 35-jährige Schwester Alina ist Sportmoderatorin beim ORF.

September-Superlative mit 4 Siegen, allesamt zu Null

Denn der Aufsteiger zeigte eine großartige Reaktion, die in einem wahren September-Hoch gipfelte. Vier Siege en suite, darunter gegen das damalige Liga-Führungsduo SKU Amstetten (2:0, Hohe Warte) & SV Horn (3:0 ! - auswärts) sowie gegen die steirischen Klubs KSV 1919 (1:0, Hohe Warte) und Mit-Aufsteiger SK Sturm Graz II (1:0, auswärts), ließen die Vienna gar auf Rang 2 klettern.

Auffallend auch: bei den 4 Dreiern hielt der 35-jährige Routinier & Kepper Andreas Lukse seinen Kasten stets sauber, spielte in seinen 13 Einsätzen überhaupt stolze 7 Mal zu Null. Mit gesamt nur 13 Gegentoren kassierten der Aufsteiger die wenigsten aller 16 Klubs. Erzielte mit 19 Treffern allerdings auch die zweitwenigsten.

Die Vienna und das 1:0 bzw. 0:1

Inmitten der Herbstphase war überhaupt "Tor-Minimalismus" bzw. "Fastenzeit" angesagt. So folgten nach jenen zwei 1:0-Siegen gegen die steirischen Klubs zwei 0:1-Niederlagen gegen die Young Violets und beim im 2. Halbjahr 2022 daheim unbesiegten Aufstiegs-Kandidaten GAK 1902. Mittlerweile befanden sich die Wiener in einem Wellental. Zunächst der höchste Herbst-Saisonsieg mit 4:0 über Vorwärts Steyr, dann ein 2:2 beim SK Rapid II und zum Abschluss eines so erfolgreichen Vienna-Jahres bei der "Mannschaft der Stunde" - dem FC Blau Weiß Linz - eine 0:3-Niederlage.

Womit sich die Oberösterreicher für die Hinspiel-Niederlage auf der Hohen Warte revanchierten. Zum Zeitpunkt Oktober & November war gegen die Stahlstädter "eh kein Kraut gewachsen", befanden sich die Scheiblehner-Schützlinge im Flow.

Kapitän Bernhard Luxbacher will mit Aufsteiger Vienna auch in Liga 2 hoch hinaus und landete in der Herbst-Sasison auf einem akzeptablen, respektablen 6. Rang.

Wird Aufsteiger zum Zünglein an der Waage im Frühjahr?

AUSBLICK: Im Frühjahr wird die Vienna bestimmt wieder für die eine und andere positive Überraschungen sorgen und könnte womöglich gar bei der Aufstiegs-Vergabe das "Zünglein an der Waage" sein.

Gastieren doch der Vierte GAK 1902 und der Dritte SV Horn noch auf der Hohen Warte, während man Anfang April bei "Winter-Meister" SKN St. Pölten gastiert, dem die Zellhofer-Elf bereits daheim ein 1:1 abtrotzte.

Fakt ist: Dank des fleißig gesammelten Punkte-Wintervorrats (26) wird der Aufsteiger mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Und Aufstieg? Der sei ja laut Vienna-Präsident Kurt Svoboda - zumindest in dieser Saison - kein Thema...siehe separaten Beitrag.

Nur 2 Spieler mit allen 16 Einsätzen - "Edeljoker" Edelhofer

STATUS-QUO First Vienna FC 1894: Platz 6, 16 Spiele; 7S, 5U, 4N; 19:13 Tore, 26 Punkte.

HEIM: 5. Platz, 8 Spiele; 4S, 3U, 1N; 13:5 Tore, 15 Punkte. AUSWÄRTS: 6. Platz, 8 Spiele, 3S, 2U, 3N; 6:9 Tore, 11 Punkte.

Auftaktprogramm 2023: FC Liefering (H), Young Violets (A), GAK 1902 (H), SK Rapid Wien II (A), FC Dornbirn 1913 (H), SKN St. Pölten (A).

Eingesetzte Spieler: 25. Einsätze: Bumbic & Sulzner (je 16), S. Auer, Edelhofer, B. Luxbacher, N. Steiner (je 15), Abazovic, Kreuzhuber, D. Luxbacher (je 14), Grozurek, Lukse, Noy, Zatl (je 13), Toth (10), Owusu & Wunsch (je 9), Alar (8), F. Seiwald (7), Tanzmayr (5), Ecker & Velimirovic (je 3), Bacher, Strasser, Kazan, Rossler (je 1).

Einwechslungen: Edelhofer (10), Toth (9), Wunsch (7), Alar & D. Luxbacher (je 6), Owusu & Tanzmayr (je 5), Grozurek & Zatl (je 4), F. Seiwald (3), S. Auer, Bacher, Strasser, Velimirovic (je 2), Abazovic, Ecker, B. Luxbacher (je 1).

Tore: 19; Torschützen (11): Edelhofer & Zatl (je 3), S. Auer, Grozurek, Owusu (je 2), Abazovic, Alar, Bumbic, Kreuzhuber, Noy, Steiner (je 1).

Rote Karte: S. Auer (1). Gelb-Rote Karte: Steiner (1). Gelbe Karten (34): B. Luxbacher (6), Sulzner (4), Abazovic, S. Auer, Bumbic, Kreuzhuber, D. Luxbacher, F. Seiwald, Steiner, Toth, Zatl (je 2), Edelhofer, Grozurek, Lukse, Noy, Velimirovic, Wunsch (je 1).

Sommer-Neuzugänge (7): Ecker, Owusu, F. Seiwald, Strasser, Sulzner, Velimirovic, Wunsch.

Sommer-Abgänge (5): Baldia, Düzgün, Konrad, Schimandl, Šimkovič.

