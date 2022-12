Am Freitag, den 24. Februar startet die ADMIRAL 2. Liga mit der 17. Runde ins Frühjahr 2023. Nun stehen die Spieltermine bis zum Meisterschaftsende fest. Die Klubs hatten abermals - wie seit Einführung der 16er-Liga - die Möglichkeit, die Anspielzeiten innerhalb der flexiblen Zeitfenster zu wählen, zusätzlich haben LAOLA1 und der ORF ihre TV-Spiele bis zur 20. Runde ausgewählt.

OÖ-Derby SK Vorwärts Steyr vs. FC Blau Weiß Linz als erstes Freitagspätabend-Spiel

Die weitere Auswahl und damit verbundene Terminänderungen der TV-Spiele ab der 21. Runde erfolgt bis vier Wochen vor der jeweiligen Runde, die finale Terminierung der letzten beiden Runden wird ebenfalls nach Abstimmung mit den TV-Partnern bekannt gegeben.

Los geht es im neuen Jahr mit Runde 17 am Freitag, den 24. Februar, mit den 18:10 Uhr-Spielen First Vienna FC 1894 vs. FC Liefering, SV Horn vs. GAK 1902, SK Rapid Wien II vs. FAC und FC Flyeralarm Admira vs. SV Lafnitz. Das erste Freitagabend-Einzelspiel in 2023 in der ADMIRAL 2. Liga ist das OÖ-Derby SK BMD Vorwärts Steyr vs. FC Blau Weiß Linz (20:30 Uhr).

Zu diesem Zeitpunkt findet in der ADMIRAL Bundesliga in Linz auch die Premiere der neuen Raiffeisen Arena auf der Gugl statt: LASK vs. SC Austria Lustenau

Zum Frühjahrsspielplan (PDF)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL