Im Zuge einer außerordentlichen Hauptversammlung wurde am heutigen 14. Dezember von den Mitgliedern des FC Blau-Weiß Linz einstimmig einer Ausgliederung des Profibetriebes in die Blau-Weiß Linz Sport GmbH zugestimmt. Dieser Schritt war notwendig, damit der ADMIRAL 2. Ligist, der als Tabellenzweiter überwintert, am Lizenzierungsverfahren der ADMIRAL Bundesliga teilnehmen kann. Nunmehr wurden die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen, damit sich die Oberösterreicher für die Lizenz zur Bundesliga bewerben können. Ebenso erfolgte eine Neuaufstellung des Vorstands.

Neuaufstellung Vorstand FC Blau-Weiß Linz

Demzufolge wird mit sofortiger Wirkung Sargon Mikhaeel (Foto) Vorstandsvorsitzender des FC Blau-Weiß Linz. Unterstützt wird er künftig von einem schlagkräftigen Team aus wirtschaftstreibenden Vorständen, wobei namenhafte Personen für diese Funktionen gewonnen werden konnten. Manuel Wellmann wird den Vorstand verlassen und sich zur Gänze seiner neuen Aufgabe als Geschäftsführer widmen.

MMAG. Philip Kaufmann MMAS, CEO Kaufmann Gruppe, CEO M.A.N.D.U

Gerald Wirtl-Gutenbrunner, CEO AEP Energy, CEO Datamobile

Dr. Roland Pedak LL.M., Vorstand LAMIE AG, CEO Integral Insurance Broker

Neuer Namensgeber für Hofmann Personal Stadion

Auch der Namensgeber des aktuellen Hofmann Personal Stadions wird ein Vorstandsmitglied stellen. Geschäftsführer Helmut Herzog oder Prokurist Thomas Bravo werden dabei mit an Bord sein. Die Kooptierung erfolgt durch den derzeit gewählten Vorstand (Manuel Wellmann und Sargon Mikhaeel).

Die rechtskräftige Wahl findet auf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung des FC Blau-Weiß Linz statt. Neben den sportlichen Zielen strebt der FC Blau-Weiß Linz nun auch eine strukturelle Professionalisierung an. Ein breit aufgestellter Vorstand ist dabei ein wesentlicher Hebel für künftige Pläne.

Erfreut zeigt sich der Klub, wie seiner Medienaussendung zu entnehmen war, dass sämtliche der neuen Vorstände bereits Teil des FC Blau-Weiß Linz sind und den Verein auch bisher schon unterstützt haben.

"Klares Bekenntnis zum Profifußball"

Statement Sargon Mikhaeel: „Bei der Neubesetzung des Vorstandes war es uns wichtig, diese Positionen mit namhaften Personen aus der Wirtschaft zu besetzen. Der FC Blau-Weiß Linz hat ein klares Bekenntnis zum Profifußball abgegeben, dies widerspiegelt nun auch die neu geschaffene Vereinsstruktur. In den Gesprächen mit den künftigen Vorständen wurde schnell klar, dass wir alle gemeinsam den Verein auf eine neue Stufe heben wollen. Durch das Zusammenspiel aus Kuratorium und Vorstand ergeben sich auch wirtschaftlich neue Potenziale.

Als Vorstandsvorsitzender werde ich mein persönliches Aufgabenfeld im Verein erweitern und die Koordination zwischen Geschäftsstelle, Vorstand, Stakeholdern und unseren Mitgliedern übernehmen. Gleichzeitig werde ich mit meinem neuen Team wichtige Themen um die weitere Entwicklung des Vereins, dem neuen Stadion und vor allem den Bereich Sales und Vermarktung, vorantreiben.“

Infos aus der Hauptversammlung vom 14.12.2022:

Ausgliederung des Profibetriebs in eine GmbH, Kooptierung neuer Vorstandsmitglieder.https://t.co/pXBe1zB70E — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) December 14, 2022

