Es ist nichts Neues, dass die Young Violets Austria Wien auch in ihrer 5. Saison der ADMIRAL 2. Liga in der unteren Tabellen-Hälfte bzw. im -Keller überwintern, doch diesmal könnte es für die Jung-Veilchen eng werden, um im Frühjahr vom derzeit vorletzten und damit verbundenen Abstiegs-Platz wegzukommen. Dabei ist der 2. Liga-Erhalt enorm wichtig mit Blick auf die Talenteförderung und zielführende Zufuhr zum Bundesliga-Team. Diesmal haben die Violetten zwar gar 2 Zähler mehr geholt als nach 16 Runden im Vorjahr, doch stehen stattdessen auch 2 Plätze schlechter da mit Rang 15. Nachfolgend das Herbst-Fazit.

Einer der Austria-Aufsteiger im Herbst und schwer zu bremsen: Der Ex-LASKler Ibrahima Dramé. Der 21-jährige Stürmer aus dem Senegal, der 2 U23-Länderspiele für sein Land absolvierte, empfahl sich mit 6 Toren (plus 2 Assists) in 11 Zweitliga-Einsätzen für höhere Aufgaben bei den Violetten in der Bundesliga und auch UEFA-Europa Conference League.

Erste 8 Runden schwer in Gänge gekommen

Der Vorjahres-11.Am Anfang (des Sommers) stand mal wieder ein großer personeller Umbruch. Galt es bei gleich 11 Abgängen 8 Neuzugäng zu integrieren, von denen Ibrahima Dramé & Manuel Polster den Sprung in die Bundesliga-Mannschaft schafften. Auf Harald Suchard wartete in seiner 3. Saison als Chefcoach der Jung-Veilchen eine wahre Challenge. Eine Austria Amateure-Abenteuer-Reise mit "Mission Klassenerhalt", die durchaus auch zur "Mission Impossible" werden könnte im Frühjahr. Auf dem vorletzten Rang stehen die Young Violets (vorerst) mit dem "Rücken zur Wand".

Wie konnte es dazu kommen? Gehen wir die Herbstrunde mal chronologisch und primär ergebnistechnisch durch. Wie der Wiener Lokalrivale SK Rapid II kamen auch die Violetten vom Verteilerkreis die ersten Runden mehr schlecht als recht in die Gänge, warteten Kapitän & Abwehrchef Matteo Meisl 6 Runden vergeblich auf einen Dreier bei 2 Niederlagen und 4 Remis. Letzere waren zumindest ein Indiz, dass die Suchard-Schützlinge schwer zu "biegen" bzw. besiegen waren.

Zunächst gab es zum Auftakt im Duell der "jungen Wilden" aus Wien und Salzburg, hier: FC Red Bull Salzburgs Kooperationspartner FC Liefering, ein 2:2. Das zumindest einem "Sieg der Moral" für die Gastgeber gleichkam, denn die Lieferinger führten bereits zur Pause mit 2:0, ehe Hahn (71.) und Schmelzer (78.) binnen 8 Minuten noch der Ausgleich gelang. Auch eine Woche darauf im ersten Auswärts-Match lagen die Wiener beim FC Blau-Weiß Linz schon wieder mit 0:2 hinten, um am Ende beim Aufstiegs-Aspiranten aus Oberösterreich trotz eines Doppelpacks vom Ex-LASKler Ibrahima Dramé mit 2:4 zu verlieren.

Tore satt, wo Wiener Young Violets auftraten

Wo die Young Violets spielten, fielen auch weiter mindestens 4 Tore und so gab es auch im 2. Heimspiel ein 2:2, wiederum nach frühem Rückstand und gegen KSV 1919. Punkteverluste für die Gastgeber, zumal die Falken besonders in den ersten drei Monaten ziemlich "tief flogen" und die "Rote Laterne" abonniert hatten. Bitter natürlich, dass die Violetten gegen die Steirer noch einen 2:1-Vorsprung durch den Ausgleich in der Schlussminute "herschenkten".

Mit einem Torreigen ging es auch in Runde 4 weiter, in einem geradezu dramatischen Match beim Bundesliga-Absteiger FC Flyeralarm Admira. In der Südstadt liefen die Wiener Violetten schon wieder einem frühen Rückstand hinterher, per Doppelschlag (4./6. Min.). Erst durch Schmelzers Eigentor, dann durch den 21-jährigen, deutsch-kroatischen Innenverteidiger Keckeisen.

Im "kleinen Wiener Derby" 3:1-Vorsprung "aus Hand gegeben"

Doch es sprach für die Moral der Suchard-Schützlinge, dass sie sich nicht aufgaben und immer wieder heran kämpften, um am Ende doch mit 2:3 den Kürzeren zu ziehen und weiter auf den ersten Saisonsieg zu warten. Der schien dann in Runde 5 und im prestigeträchtigen (kleinen) Wiener Derby denkbar greifbar.

Nach frühem Rückstand gegen den SK Rapid II durch Binder (5.) drehten Pecar (27.) und Dramé per Doppelpack & -schlag (56./58.) das Spiel, um nach dem Elfmetertor von Tepecik zum Hütteldorfer Anschlusstreffer (69.) bis zur 6. Min. (!) der Nachspielzeit 3:2 vorn zu bleiben. Doch ein direkt verwandelter Freistoßtreffer von Softic riss die Veilchen jäh aus allen Siegträumen - 3:3-Endstand.

Kommt ein Violetter geflogen...! Als Überflieger präsentierten sich die Suchard-Schützlinge allerdings in der Herbstsaison nicht gerade. Doch was war das für ein denkwürdiges, rassiges "kleines Wiener Derby" am 19. August in der Generali Arena am Verteilerkreis. Erst der SK Rapid II 1:0 vorn, dann mit 3:1 die Young Violets, die dann mit der letzten Aktion in der 7. Min. der Nachspielzeit noch den 3:3-Endstand kassierten.

Erlösende erste Siege gegen Steirer Sturm Graz und Steyr

11:16 das Torverhältnis (3 Gegentore im Schnitt pro Match!) aus 5 Runden, bei 3 Remis und 2 Niederlagen und somit 3 Punkten, Rang 14. In Runde 6 war in punkto Toren dann fast schon "Schonkost" serviert, beim 1:1 gegen Spitzenreiter SV Horn immerhin ein Achtungserfolg. Der zu beflügeln schien, denn eine Woche später war es endlich soweit, kam mit dem neuen Monat September der erste Saisonsieg. Bei ebenfalls einer 2. Mannschaft eines Bundesligisten, Aufsteiger SK Sturm Graz II. YV-Matchwinner: Denis Dizdarević, der einen Monat nach seinem 18. Wiegenfest in der 90. Min. vom Punkt die Nerven behielt und nach Foulspiel an ihm selbst den fälligen Elfmeter zum 2:1-Siegtreffer in der Merkur Arena in Graz-Liebenau verwertete.

Nach dem ersten Dreier der Saison gegen die Steirer, folgte der zweite sogleich...gegen Steyr. Es sollte mit 3:0 der höchste Sieg im Herbst für die Veilchen werden. Und wie schon beim Gastspiel beim FC Blau-Weiß Linz traf der ehemalige LASKler Ibrahima Dramé gegen einen OÖ-Klub erneut doppelt. Nach seinem 6. Saisontor kam der senegalesische Stürmer jedoch nurmehr drei Mal für die 2. Mannschaft der Austria zum Einsatz. Fehlte einerseits nach einer gelb-rot Sperre vom 30.09. und andererseits, weil der Torjäger "nach oben" beordert wurde in den Bundesliga-Kader vom damaligen Coach Manfred Schmid.

Weiter stetes Auf & Ab

In der 2. Liga folgte auf den Doppel-Sieg eine Doppel-Niederlage, jeweils auswärts: 0:2 in Lafnitz, 1:3 im Ländle beim FC Dornbirn 1913. Das permanente Wechselspiel ging weiter...in den nächsten beiden Partien von Anfang bis Mitte Oktober wurde wieder gepunktet.

Erst wurde einem der Aufstiegskandidaten - GAK 1902 - um den ehemaligen Austria Wien-Akteur Michael Liendl in der Generali Arena ein 1:1 abgetrotzt, um dann mit einem 1:0-Coup beim furios gestarteten Aufsteiger First Vienna FC 1894 dank Goldtorschütze Leonardo Ivkic.

Ein Angriff nach dem anderen von den aufgedrehten Amstettenern rollte auf das Gehäuse von Young Violets-Schlussmann Sandali Conde, dessen Team schließlich in der heimischen Generali Arena von den Mostviertlern mit 5:1 überrollt wurde. Es war ansonsten die einzige Heimniederlage für die Suchard-Schützlinge, entpuppten sich die Veilchen ansonsten am Verteilerkreis als Remis-Spezialisten (6X).

Als Helloween nahte kam die "Herbst-Horror-Bilanz" mit Torflut

Doch als "Halloween" nahte, kam der "Herbst-Horror" für die Violetten. "Give-me-five" hieß es für die NÖ-Klubs SKU Amstetten und SKN St. Pölten, die den Suchard-Schützlingen Lehrstunden & Abfuhren erteilten mit 5:1 (SKU in Generali Arena) und 5:0 (SKN in NV-Arena). Der Austria-Akku schien auf der Herbst-Zielgeraden leer.

Zwar wurde Vizemeister FAC daheim noch ein 0:0 abgerungen, ehe die bittere 0:2-Derby-Niederlage beim SK Rapid den Jahres-Schlusspunkt bildete. Nach der Torlaune zum Saisonstart, folgte inzwischen die Torsperre...erzielten die Young Violets in der 2. Hälfte der Herbstsaison, also in 8 Spielen, gerademal 4 Tore (0,5 im Schnitt), um dabei 18 (!) zu kassieren.

Fakt ist, dass der 2. Mannschaft des Bundesligisten Austria Wien ein "heißes Frühjahr" bevorsteht. Womöglich kommen die Violetten wieder mit einem "blauen Auge" davon, doch - auch in Anbetracht des Programmes - wird es diesmal verdammt schwer. Das erste Match in 2023 bei Schlusslicht Kapfenberger SV ist nicht nur eines um "BigPoints", sondern richtungsweisend!

5 Akteure immer dabei / Zuhause 6 Remis, auswärts 6 Niederlagen

STATUS-QUO Young Violets: Platz 15, 16 Spiele; 3S, 6U, 7N; 21:34 Tore, 15 Punkte. VORJAHR: Platz 13, 16 Spiele; 3S, 4U, 9N, 17:28 Tore, 13 Punkte.

HEIM: 14. Platz, 8 Spiele; 1S, 6U, 1N; 13:14 Tore, 9 Punkte. AUSWÄRTS: 12. Platz, 8 Spiele, 2S, 0U, 6N; 8:20 Tore, 6 Punkte.

Auftaktprogramm 2023: KSV 1919 (A), First Vienna FC 1894 (H), SKN St. Pölten (H), GAK 1902 (A), FC Blau-Weiß Linz (H), FAC (A), FC Dornbirn 1913 (H).

Eingesetzte Spieler: 28. Einsätze: Conde, Kopp, Pazourek, Pečar, Pross (alle 16), Hahn & Ivkić (je 15), Dizdarevic & Schmelzer (je 14), Au Yeong, Fischerauer, Safin (je 12), Dramé (11), Mester (10), El Moukhantir (7), Hammond, Meisl, Polster, Vucic (je 5), Baltaxa, Gintsberger, Koumetio, Kreiker (je 4), Milosavljevic, Smrcka, Sutterlüty (je 3), Dovedan & El Sheiwi (je 1).

Einwechslungen: Dizdarevic (10), Schmelzer (9), Pečar & Pross (je 7), El Moukhantir & Hammond (je 5), Au Yeong, Gintsberger, Ivkić, Pazourek, Safin (je 4), Mester & Sutterlüty (je 3), Milosavljevic (2), Dramé & Hahn (je 1).

Tore: 21; Torschützen (13): Dramé (6), Ivkić, Kreiker, Pečar (je 2), Au Yeong, Dizdarevic, Fischerauer, Hahn, Kopp, Mester, Polster, Schmelzer, Vucic (je 1).

Rote Karte (1): Fischerauer. Gelb-Rote Karte (41): Dramé. Gelbe Karten (41): Dizdarevic, Ivkić, Schmelzer (je 5), Fischerauer (4), Conde, Mester, Pross (je 3), Hahn, Kopp, Pazourek, Polster, Vucic (je 2), Dramé, Gintsberger, Kreiker (je 1).

Neuzugänge (8): Au Yeong, Dramé, Kopp, Koumetio, Leopold, Pečar, Polster, Überbacher.

Abgänge (12): Apollonio, Araz, Coco, Demaku, Gindl, Ohio, Schifferl. Inn BL-Kader aufgestiegen: Conde, Huskovic, Keles, Polster, Wustinger.

Fotocredit: Josef Parak und GEPA-ADMIRAL