Aufmerksame Ligaportal-User haben es längst bemerkt: von den 16 Klubs fehlt in punkto Herbst-FAZIT noch einer. Jener, der von allen Zweitligisten bisher in dieser Saison 2022/23 die meisten Pflichtpartien (22) absolviert hat: der FC Liefering, Kooperationspartner des großen ADMIRAL-Bundesliga-Serienmeisters FC Red Bull Salzburg und seit 10 Jahren fester Bestandteil der ADMIRAL 2. Liga. Die Roten Bullen wieder erfolgreich in der Youth League, doch in Liga 2 auf eine eher Alptraum-Herbst-Saison zurückblickend. In den vergangenen beiden Jahren nach 16 Runden jeweils Zweiter, jetzt Rang 12! Nachfolgend das Herbst-Fazit.

Erbarmen, Knipser Karim Konaté kommt. Der 10-Tore-Stürmer (plus 5 Tore in der Youth League!) von der Elfenbeinküste war einer der Überflieger in einer ansonsten Lieferinger Mannschaft, die in der Herbstrunde in Liga 2 nach den erfolgreichen Vorjahren zum gleichen Zeitpunkt diesmal mit Platz 12 auf dem Boden der Tatsachen gelandet ist. Gegen "Flieger" Valerian Hütter & Vorwärts Steyr wirbelten die Jungbullen allerdings und verwandelten einen 1:3-Rückstand im Endspurt zum 4:3-Sieg.

18 Punkte weniger und 8 Niederlagen mehr wie nach 16 Runden im Vorjahr

Im Vorjahr nach 16 Runden noch Tabellenzweiter mit 35 Punkten (bei nur 1 Niederlage) und erster Verfolger von Wintermeister SC Austria Lustenau (38), dem späteren Aufsteiger in die ADMIRAL Bundesliga. Davon in der Saison 2020/21 nach 16 Runden ebenfalls auf Rang 2 (30 Zähler) hinter dem damaligen Überraschungs-Spitzenreiter SV Lafnitz (37).

Doch was ist heuer los gewesen im Herbst beim Tabellen-6. der abgelaufenen Spielzeit 2021/22? Tabellen-12. mit 9 Niederlagen (8 mehr als im Vorjahr zum gleichen Spieltag-Zeitpunkt!) und nur 17 Zählern (18 weniger wie zum gleichen Vorjahres-Zeitraum).

Ungewohnt alles für die doch erfolgsverwöhnten Jungbullen, in denen so viel Substanz & Begabung steckt. Ok, es gab wieder mal einen personellen Umbruch und außerdem mit dem 30-jährigen Chefcoach Fabion Ingolitsch, der René Aufhauser nach dessen 1-jähriger Amtszeit ablöste, und seinem Co-Trainer Zlatko Junuzović neue Verantwortliche auf der Kommandobrücke.

Hofer-Tor per direktem Eckball als ein Herbst-Highlight

Dabei ließ sich der Saison-Auftakt durchaus noch ordentlich und solide an für die Lieferinger, die mit einem Durchschnittsalter von 18,2 Jahren den jüngsten Kader der 2. Liga stellen. Zunächst ein 2:2-Auswärts-Remis bei einer weiteren 2. und somit jungen Mannschaft, den Young Violets, wobei die Salzburger einen 2:0-Vorsprung (Benjamin Atiabou per Kopfball, 52. Min., und Raphael Hofer per DIREKTEM ECKBALL, 66. Min.) noch herschenkten und die Jung-Veilchen binnen 8 Minuten (71./78.) ausglichen.

Es folgte das nächste Spektakel-Spiel, wobei diesmal in Rd. 2 die Ingolitsch-Schützlinge selbst Comebacker-Qualitäten bewiesen und gegen Vorwärts Steyr den 1:3-Rückstand nach 60 Minuten in einem eindrucksvollen Finish noch in einen 4:3-Heimsieg umwandelten. Der erst in der 56. Min. eingewechselte "Edel-Joker" Elias Havel schnürte dabei den Doppelpack beim 2:3 und 3:3 gegen die Oberösterreicher. Dann folgte in Rd. 3 die erste Saison-Niederlage, beim heimstarken und aufstiegsambitionierten GAK 1902 mit 1:0.

Eine Woche darauf gastierte der von Euphorie beflügelte und im Flow befindliche Aufsteiger First Vienna FC 1894 in Grödig - mit breiter Brust kommend nach den Auftaktsiegen gegen Aufstiegs-Aspirant FC Blau-Weiß Linz (2:0) und Vizemeister FAC (1:0 auswärts) sowie einem 1:1 gegen den späteren Herbstmeister SKN St. Pölten. Die Wiener "Minimalisten" führten bis in die Schlussphase mit 1:0, ehe Karim Konaté noch der verdiente Ausgleich zum 1:0-Endstand (80.) gelang. Für den 18-jährigen Ivorer sein erstes Saisontor, dem weitere neun folgen sollten, um nach 16 Runden hinter Matthias Seidl (FC Blau-Weiß Linz, 12) gemeinsam mit dem ja seit Freitag Ex-Dornbirner Renan bei je 10 Toren auf Rang 2 der Torschützenliste zu überwintern.

Der 19-jährige Mittelfeldspieler Raphael Hofer (re.) erzielte zwar "nur" einen Treffer bei seinen 14 Liga-Einsätzen im Herbst, doch wohl den spektakulärsten: Ein direkt verwandelter Eckball!

"Seuchen-September" für Jungbullen - Dornbirner Debakel inkl.!

Für den FC Liefering ging es in Runde 5 mit einer unglücklichen, späten 0:1-Auswärtsniederlage beim zu diesem Zeitpunkt Tabellenzweiten SKU Amstetten weiter. "Unglücksrabe" der Jungbullen war dabei der erst in der 60. Minute eingewechselte Tim Paumgartner, dem ein Eigentor unterlief (85.). Am 6. Spieltag holte der Vorjahres-6. dann seinen 2. Dreier, wieder daheim und wieder mit vier erzielten Treffern wie in Rd. 2 gegen Vorwärts Steyr. Diesmal mit 4:3 gegen Aufsteiger SK Sturm Graz II, wobei die Salzburger an jendem Freitagabend, des 26. August, bereits nach einer Spielstunde ein 3:0 vorgelegt hatten. Darunter Diakités Doppelpack (21./56.).

Doch dann folgte der "Seuchen-September", in dem für die Jungbullen auch der Youth League-Galopp neben dem Liga-Alltag anstand. Und in "Liga Zwo" kassierte der FC Liefering unglaubliche, ungewohnte 5 Niederlagen in Folge. Darunter der Tiefpunkt am 18. September mit der 0:6-Heimklatsche gegen den FC Dornbirn 1913. Davor lagen die 1:3-Niederlage beim späteren Herbstmeister SV Horn und daheim 1:2 gegen den als Spitzenreiter überwinternden SKN St. Pölten. Danach ebenfalls 1:3- bzw. 1:2-Niederlagen beim Bundesliga-Absteiger FC Flyeralarm Admira und daheim gegen Vizemeister FAC.

Schwung aus Youth League in Liga-Alltag mitgenommen

Mitte Oktober dann die "Auferstehung", lieferte Liefering endlich wieder. Getrogen von Erfolgserlebnissen in der Youth League überraschten die Jungbullen zunächst mit einem 3:0-Auswärtssieg (dem einzigen Dreier in der Fremde im Herbst!) beim SV Licht-Loidl Lafnitz, den Oumar Diakité mit seinem Doppelpack per 2 Abstauber-Toren (3./25.) und seinen Saisontreffern Nr. 5 plus 6 früh ebnete.

Damit war der "Tor-Turbo" wieder gezündet, was eine Woche später die 2. Mannschaft vom Bundesligisten SK Rapid Wien zu spüren bekam, als die Ingolitsch-Schützlinge beim 6:1-Kantersieg das halbe Dutzend voll machten. Die Gastgeber aus einem Guss spielend, wobei sich Karim Konaté per Triplepack vor der Pause und der eingewechselte Elias Havel mit seinem 1-Minuten-Doppelpack in der Nachspielzeit (90.+1) besonders in Torlaune präsentierten.

Ein weiterer Überflieger der Jungbullen, der den Sprung vom FC Liefering bzw. aus der 2. Liga in den Bundesliga-Kader des FC Red Bull Salzburg schaffte: Dijon Kameri. Der 18-jährige Burgenländer absolvierte nach seinen 4 Einsätzen in Liga 2 sechs BL-Einsätze für den österreichischen Serienmeister, steuerte dabei je 1 Tor & Assist bei, ehe ihn eine Schulterverletzung stoppte.

Positiver Jahresausklang mit Heimsieg gegen FC Flyeralarm Admira

Nach dem höchsten Saisonsieg (übrigens Liefering unbesiegt gegen 2. Mannschaften von Bundesligisten mit SK Sturm & SK Rapid - jeweils Siege -, sowie ein Remis bei Austria Wien II alias Young Violets) folgte im anschließenden Auswärts-Doppel Ernüchterung. Wobei der Akku nach den permanent "englischen Wochen" mit Youth League und 2. Liga anscheinend nun leer war.

Außerdem traf die schwächste Auswärts-Mannschaft der Liga (1S, 1U, 6N) auch noch auf die "Mannschaft der Stunde", den FC Blau-Weiß Linz. Dessen Torfabrik auch gegen Liefering produzierte beim 4:0, wobei der im Salzburger Land geborene Matthias Seidl (Kuchl) mit 3 Treffern den FCL fast im Alleingang "abschoss" und nicht zu halten war.

Konnte man in Linz noch anhand des "Momentums" bzw. aktuellen Formbarometers von einer Niederlage ausgehen, kam jene im letzten Auswärtsspiel des Jahres beim abgeschlagenen Schlusslicht KSV 1919 doch etwas überraschend. Allerdings hatte die Rückkehr von Chefcoach Abdulah Ibrakovic den Falken wohl in ihrem "Horst" Flügel verliehen, bewiesen die Kapfenberger Moral und Aufbruchstimmung, um einen zweimaligen Rückstand wett zu machen und am Ende an jenem ersten November-Samstag, dem 05.11., den ersten und einzigen Heimsieg im Herbst zu feiern.

Doch bevor Kapitän Wallner und Co. mit 3 Niederlagen in Serie in die 3-monatige Winterpause gehen, sollte unbedingt noch ein Erfolgserlebnis her. Was auch mit dem 1:0-Heimsieg in der letzten Pflichtpartie des Jahres gegen den FC Flyeralarm Admira eintrat. Das Sturm-Duo Konaté & Diakité zeichnete für das "goldene Tor" und den Dreier verantwortlich.

Der seit 20. Dezember 19-jährige Ivorer Oumar Diakité bediente seinen kongenialen Angriffspartner und Landsmann von der Elfenbeinküste, den 18-jährigen Karim Konaté, der mit seinem 10. Saisontor im Herbst in Liga 2 den letzten Lieferinger Treffer des Jahres erzielte. Das ivorische Dream-Duo erzielte gesamt 16 Tore und damit weit über die Hälfte aller 27 Lieferinger Tore.

Den Gegner kommen lassen wird im Frühjahr für Coach Fabio Ingolitsch und die Jungbullen zu wenig sein. Die Lieferinger sind in Zugzwang, damit es ab nächsten Sommer auch in die 11. Zweitliga-Saison geht.

Konatés Triplepack gegen FC Chelsea - Jungbullen überwintern international

Karim Konaté ragte auch in der Youth League heraus und erzielte 5 der 11 Treffer für das FC Red Bull Salzburg U19-Team, um noch drei Vorlagen beizusteuern. Auf internationalem Parkett starten die Jung-Bullen zunächst (und adäquat zum FC Salzburg in der Champions League) mit zwei 1:1-Remis gegen die Alterskollegen vom AC Milan (in Grödig) und FC Chelsea (in London), ehe beim Dinamo-Doppel gegen die Zagreber Youngster auf den 2:0-Heimsieg eine 1:2-Auswärts-Niederlage in Kroatien folgte. Dann lieferten Konaté & Co. allerdings ein Statement und schickten den FC Chelsea-U19 mit 5:1 auf die Insel zurück.

Zwar wurde die finale Partie in Mailand mit 1:2 verloren, doch hielten sich die Schützlinge von Chefcoach Fabio Ingolitsch eine Chance für das Achtelfinale im Frühjahr offen. Und zwar über das Zwischenrunden-Duell auswärts in der Schweiz bei Young Boys Bern (Dienstag, 7. Februar 2023, Ankick: 18 Uhr).

Auf internationalem Parkett, respektive der Youth League, sind die Jungbullen also wie in den Vorjahren weiterhin gut in Tritt und mit Chancen. Im Liga-Alltag gilt es jedoch im Frühjahr alle Kräfte zu bündeln und zuzulegen, damit nicht noch ein "Worstcase-Szenario" droht. Denn derzeit sind es für den Tabellen-12. nur 2 Zähler Vorsprung auf den 15. und Vorletzten Young Violets...und das Auftaktprogramm - siehe nachfolgend - hat es auch in sich.

31 Spieler eingesetzt / Allein 17-jähriger Jánó Zétény in allen 16 Partien dabei / Kein Ausschluss

STATUS-QUO FC Liefering: Platz 12, 16 Spiele; 5S, 2U, 9N; 27:34 Tore, 17 Punkte. VORJAHR: Platz 2, 16 Spiele; 10S, 5U, 1N, 35:16 Tore, 35 Punkte.

HEIM: 8. Platz, 8 Spiele; 4S, 1U, 3N; 18:17 Tore, 13 Punkte. AUSWÄRTS: 16. Platz, 8 Spiele, 1S, 1U, 6N; 9:17 Tore, 4 Punkte.

Auftaktprogramm 2023: First Vienna FC 1894 (A), SKU Amstetten (A), SV Horn (H), SKN St. Pölten (A), KSV 1919 (H), FC Dornbirn 1913 (A), FC Blau-Weiß Linz (H).

Eingesetzte Spieler: 31. Einsätze: Jáno Zétény (16), Havel (15), Hofer, Konaté, Krumrey (je 14), Baidoo, Diakité, Moswitzer, Sahin (je 13), Agyekum, Ibertsberger, Pejazić, Reischl (je 11), Lechner (10), L. Wallner (9), Gevorgyan & Kounfolo Yeo (je 8), Halwachs (7), Atiabou (6), Berki & Sadeqi (je 5), Bijelić, Crescenti, Kameri, Molnar, Paumgartner (je 4), Omoregie, Tóth, Žiković (je 2), Gertig & Gourna-Douath (je 1).

Einwechslungen: Havel (10), Jáno Zétény (8), Reischl (7), Lechner (5), Berki, Crescenti, Hofer, Pejazić, Sahin (je 4), Halwachs, Moswitzer, Paumgartner (je 3), Bijelić, Diakité, Ibertsberger, Molnar, Omoregie, Sadeqi, Wallner, Kounfolo Yeo, Žiković (je 2), Agyekum & Kameri (je 1).

Tore: 27. Torschützen (10): Konaté (10), Diakité (6), Havel (4), Atiabou, Baidoo, Crescenti, Gevorgyan, Hofer, Kameri, Moswitzer (je 1):

Gelbe Karten (39): Konaté (5), Jáno Zétény (4), Baidoo, Halwachs, Moswitzer (je 3), Atiabou, Gevorgyan, Havel, Hofer, Ibertsberger, Wallner, Kounfolo Yeo (je 2), Agyekum, Gourna-Douath, Lechner, Molnar, Pejazić, Sadeqi, Sahin.

Neuzugänge (4): Gourna-Douath, Konaté, Oelz, Pejazić.

Abgänge (10): D. Owusu, Forson, Guindo, R. Hofer, Kameri, Killinger, Lorenz, Schiestl, V. Sulzbacher, Vásquez.

Fotocredit: FC Liefering via Getty und GEPA-ADMIRAL