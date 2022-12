Zum Kehraus für das Jahr 2022 und bevor es in der ADMIRAL 2. Liga erst am 24. Feber 2023 mit Runde 17 weitergeht, befassen wir uns mal mit einer etwas anderen Tabelle bzw. Bilanz. Und zwar jener des Kalenderjahres! Wer hat 2022 von den 17 Klubs, die in Liga 2 mitwirkten (Anm.: die Absteiger FC Juniors OÖ & FC Wacker Innsbruck wurden nicht berücksichtigt; dagegen ADMIRAL Bundesliga-Aufsteiger SC Austria Lustenau sowie die RL-Meister First Vienna FC 1894 & SK Sturm Graz II als 2. Liga-Aufsteiger mit jeweils 1/2 Jahr) die meisten Punkte & Siege geholt? Auf den ersten beiden "Stockerl-Plätzen" gibt es Überraschungen...!

So schnelllebig ist ein Fußball-Kalenderjahr. Christopher Kröhn (li.) erzielte am Samstag, 12. Feber 2022, um 14:51 Uhr das erste Tor in der ADMIRAL 2. Liga im nun zu Ende gehenden Jahr. Damals noch im Dress vom SK BMD Vorwärts Steyr und zur 1:0-Pausenführung im Nachtragsspiel der 16. Runde daheim gegen den SV Horn, Endstand 2:2. Während der 23-jährige Wiener nach seiner Leihe zu den Oberösterreichern, für die er in der Saison 2021/22 gesamt 5 Liga-Treffer erzielte, seit Sommer über Mauerwerk zu Vizemeister FAC wechselte, für den der beidfüßige Stürmer im Herbst 3 Mal scorte in Liga 2.

Floridsdorfer Jäger mit fetter Punkteausbeute in 2022

Auch wenn es nicht ganz zum Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga gereicht hat, darf der 1904 gegründete Floridsdorfer AC, der 1918 dank des besseren Torverhältnisses zum ersten (und einzigen) Male, österreichischer Fußballmeister vor dem punktgleichen SK Rapid Wien wurde, ein Jahr vor seinem 120. Geburtstag voller Stolz auf 2022 zurückblicken.

Ein FAC-Fabeljahr...- siehe auch Ligaportal-HERBS-FAZIT - ...gekrönt mit dem Vizemeister-Titel in der abgelaufenen Saison 2021/22, in der die Elf vom Trainergespann Mitja Mörec & Aleksandar Gitsov nicht nur bis auf die Zielgerade dem späteren Meister & Aufsteiger SC Austria Lustenau ein zäher Rivale war, sondern von Rd. 11 - 25 einen Nimbus der Unbesiegbarkeit, ja eine FAC-Fabelserie hinlegte: 15 Spiele ohne Niederlage!

Darunter 13 - in Worten DREIZEHN - Dreier (zwischenzeitlich gar 7 in Folge!). Nach dem 2:1-Heimsieg am 20. März 2022 über den FC Liefering waren die Wiener sogar, wenn auch nur für eine Woche, auf Rang 1 und durften vom Aufstieg träumen. Zwei 0:1-Niederlagen auf der Zielgeraden in Steyr & Lafnitz ließen den ganz großen Coup für den ansonsten siegverwöhnten FAC verfehlen.

Nach einem erneuten personellen Umbruch im Sommer fand der FAC auch mit der neuen Saison alsbald in die Erfolgsspur, blieb auswärts einzig in der 2. Liga unbesiegt (3S/5U), um auch im ÖFB-Cup beinahe wieder wie im Vorjahr zu überwintern. Gegen den Tabellen-3. der ADMIRAL Bundesliga - den wiedererstarkten LASK - deutete alles schon auf eine Verlängerung hin, als Thomas Goiginger mit seinem Last-Minute-Tor die Linzer ins Viertelfinale schoss, doch der ebenbürtige Zweitligist erhobenen Hauptes den FAC-Platz verlassen durfe.

Nur 3 Niederlagen im Herbst - alle am FAC-Platz!

In der ADMIRAL 2. Liga kamen die Floridsdorfer zwar im Herbst nie über Rang 3 hinaus, doch kassierten nur 3 Niederlagen. Überraschend alle zuhause, galten die Blau-Weißen gerade auf dem FAC-Platz im Vorjahr noch als Macht bei 11 Siegen, 2 Remis und nur 2 Niederlagen in der gesamten Spielzeit 2021/2022. Man darf gespannt sein, ob der FAC wieder so ein erfolgreiches Frühjahr spielt.

Der Vizemeister überwintert in Lauerstellung und auf Rang 5 bei nur 4 Zählern Rückstand auf Spitzenreiter SKN St. Pölten durchaus noch in Reichweite. Für das Kalenderjahr 2022 begaben sich die "Jäger aus dem 21. Wiener Bezirk" jedenfalls auf fette Punkebeute, sind mit 61 Zählern die Nr. 1.

Hatten in 2022 von allen ADMIRAL 2. Ligisten die meisten Punktgewinne zu bejubeln: die FACler, die stolze 61 Zähler aus 30 Liga-Partien verbuchten. Ein Schnitt von 2,0! Da hüpft sogar der Ball vor Freude & Verzückung in die Höhe...

Hier die (Kalenderjahr-) Tabelle 2022 nach Punkten (in Klammern aktuelle Liga-Platzierung!)

# Mannschaft Pkt 1. Floridsdorfer AC (5.) 61 30 Sp., 18S/7U/5N, 49:23 Tore

1. Hj.: 14 Sp., 11S/1U/2N, 26:7 T., 34 P.

2. Hj.: 16 Sp., 7S/6U/3N, 23:16 T., 27 P.

2. SK Sturm Graz II* (11.) 58 32 Sp., 18S/4U/10N, 76:37 Tore

1. Hj. (RL Mitte): 16 Sp., 13S/1U/2N, 53:10 T., 40 P.

2. Hj.: 16 Sp., 5S/3U/8N, 23:27 T., 18 P. 3. FC Blau-Weiß Linz (2.) 56 30 Sp., 17S/5U/8N; 65:28 Tore

1. Hj.: 14 Sp., 7S/4U/3N, 27:11 T., 25 P.

2. Hj.: 16 Sp., 10S/1U/5N, 38:17 T., 31 P. 4. First Vienna FC 1894* (6.) 56 29 Sp., 16S/8U/5N, 46:20 Tore

1. Hj. (RL Ost): 13 Sp., 9S/3U/1N, 27:7 T., 30 P.

2. Hj.: 16 Sp., 7S/5U/4N, 19:13 T., 26 P. 5. SKN St. Pölten (1.) 53 30 Sp., 16S/5U/9N, 50:32 Tore

1. Hj.: 14 Sp., 6S/3U/5N, 19:17 T., 21 P.

2. Hj.: 16 Sp., 10S/2U/4N, 31:15 T., 32 P. 6. GAK 1902 (4.) 50 30 Sp., 13S/11U/6N; 48:32 Tore

1. Hj.: 14 Sp., 6S/4U/4N, 22:16 T., 22 P.

2. Hj.: 16 Sp., 7S/7U/2N, 26:16 T., 28 P. 7. SC Austria Lustenau* (BL 8.) 50 30 Sp., 14S/8U/8N; 54:41 Tore

1. Hj. (2. Liga): 14 Sp., 10S/2U/2N, 31:13 T., 32 P.

2. Hj.: 16 Sp., 4S/6U/6N, 23:28 T., 18 P. 8. SV Licht-Loidl Lafnitz (8.) 47 30 Sp., 14S/5U/11N, 46:40 Tore

1. Hj.: 14 Sp., 7S/3U/4N, 22:18 T., 24 P.

2. Hj.: 16 Sp., 7S/2U/7N, 24:22 T., 23 P. 9. SKU Ertl-Glas Amstetten (7.) 46 30 Sp., 13S/7U/10N, 51:43 Tore

1. Hj.: 14 Sp., 6S/3U/5N, 24:19 T., 21 P.

2. Hj.: 16 Sp., 7S/4U/5N, 27:24 T., 25 P. 10. SK BMD Vorwärts Steyr (14.) 44 31 Sp.**, 12S/8U/11N, 45:52 Tore

1. Hj.: 14 Sp., 8S/4U/3N, 25:20T., 28 P.

2. Hj.: 16 Sp., 4S/4U/8N, 20:32 T., 16 P. 11. SV Horn (3.) 43 31 Sp.**, 12S/7U/12N, 37:43 Tore

1. Hj.: 14 Sp., 3S/4U/8N, 16:26 T., 13 P.

2. Hj.: 16 Sp., 9S/3U/4N, 21:17 T., 30 P. 12. FC Flyeralarm Admira* (9.) 36 30 Sp., 9S/9U/12N, 39:47 Tore

1. Hj. (BL): 14 Sp., 3S/6U/5N, 15:21 T., 15 P.

2. Hj.: 16 Sp., 6S/3U/7N, 24:26 T., 21 P. 13. SK Rapid Wien II (13.) 34 30 Sp., 8S/10U/12N, 48:63 Tore

1. Hj.: 14 Sp., 4S/5U/5N, 25:30 T., 17 P.

2. Hj.: 16 Sp., 4S/5U/7N, 23:33 T., 17 P. 14. FC Mohren Dornbirn 1913 (10.) 30 30 Sp., 9S/3U/17N, 38:58 Tore

1. Hj.: 14 Sp., 3S/1U/9N, 15:36 T., 10 P.

2. Hj.: 16 Sp., 6S/2U/8N, 23:22 T., 20 P. 15. FC Liefering (12.) 28 30 Sp., 7S/7U/16N, 48:61 Tore

1. Hj.: 14 Sp., 2S/5U/7N, 21:27 T., 11 P.

2. Hj.: 16 Sp., 5S/2U/9N, 27:34 T., 17 P. 16. Young Violets Austria Wien (15.) 27 30 Sp., 6S/9U/15N, 35:62 Tore

1. Hj.: 14 Sp., 3S/3U/8N, 14:28 T., 12 P.

2. Hj.: 16 Sp., 3S/6U/7N, 21:34 T., 15 P. 17. Kapfenberger SV (16.) 22 30 Sp., 5S/7U/18 N, 33:60 Tore

1. Hj.: 14 Sp., 3S/4U/7N, 17:22 T., 13 P.

2. Hj.: 16 Sp., 2S/3U/11N, 16:38 T., 9 P.

* = Austria Lustenau 2. Hj. BL, FC Flyeralarm Admira 1. Hj. in BL; SK Sturm Graz II und First Vienna FC 1894 1. Hj. in RL.

** = SK Vorwärts Steyr & SV Horn absolvierten am 12.02.2022 noch ein Nachtragsspiel vom Herbst.

SK Rapid-Eigengewächs Nicolas Binder erzielte den letzten von gesamt....Treffern im Jahr 2022 in der ADMIRAL 2. Liga. Der 20-jährige, 1,93 Meter große Goalgetter traf im "kleinen Wiener Derby" gegen Austria Wien zum 2:0-Endstand am Sonntag, dem 13. November, um 11:10 Uhr und scorte im Herbst gesamt 7 Mal plus 3 Assists.

"Blackies-Benchmark" mit 76 Toren / Vienna mit wenigsten Gegentoren

Was sonst noch auffiel:

Nomen est omen..Sturm machte im Jahre 2022 seinem Namen alle Ehre. Die "Blackies-Youngster" erstürmten mit 53 erzielten Toren und vor allem 40 Punkten im Frühjahr nicht nur den Meisterthron in der Regionalliga Mitte & 2. Liga-Aufstieg, sondern der 2. Liga-Newcomer setzte mit gesamt 76 Treffern (aus 32 Liga-Partien), was einen Schnitt von 2,4 machte, auch die Score-Superlative im Kalenderjahr. Siehe auch Ligaportal-HERBST-FAZIT vom SK Sturm II.

Gefolgt von der "Torfabrik" aus Oberösterreicher, dem FC Blau-Weiß Linz, die den Tor-Turbo besonders im Spätherbst auf Hochtouren zündeten. Siehe auch Ligaportal-HERBST-Fazit. Die königsblauen Knipser um Matthias Seidl (17 Tore in 2022; 5 im Frühjahr, um dann im Herbst mit 12 zum "Maß aller Torjäger" zu werden und die Torschützenliste anzuführen) trafen 65 Mal ins gegnerische Netz, davon allein 38x im Herbst.

Auffallend, um auf die Amateure vom österreichischen Vizemeister SK Sturm Graz zurückzukommen, dass gerade bei den 2. Mannschaften Torspektakel vorprogrammiert scheinen. "Jugend forscht" und (Tor-)tobte sich aus: die "Blackies-Benchmark" mit erwähnt erzielten 76 Treffern im Kalenderjahr ligaübergreifend. Dazu saisonübergreifend der Kooperationspartner von Serienmeister FC Red Bull Salzburg, der FC Liefering (siehe HERBST-Fazit), mit zwar immerhin 48 Toren, doch auch 61 Gegentreffern.

Die 2. Mannschaft vom österreichischen Rekordmeister Rapid Wien - siehe Ligaportal-HERBST-Fazit - kassierte gar 63 Tore, bei eigens ebenfalls 48 erzielten. Und die Young Violets vom FK Austria Wien - siehe Ligaportal-HERBST-Fazit - haben auf der Negativseite auch 62 Tore durch die Gegner. Da hat sogar Schlusslicht Kapfenberger SV mit 60 weniger. Die Falken erlebten ansonsten in 2022 eine "Bauchlandung"...holten mit 5 Siegen die wenigsten, bei gesamt nur 22 Punkten. Siehe Ligaportal-HERBST-FAZIT.

Klarer Aufwärtstrend beim SV Horn & FC Dornbirn seit Sommer

In einem Ranking die Nr. 1 ist Aufsteiger First Vienna FC 1894. Und zwar bei den Gegentoren. Kassierte die Elf um den jungen, 28-jährigen Chefcoach Alexander Zellhofer mit 20 die wenigsten - siehe auch Ligaportal HERBST-FAZIT vom ältesten Fußball-Klub Österreichs. Gefolgt vom FAC mit 23.

Einen klaren Aufwärtstrend im Laufe des Jahres verzeichnete der SV Horn, gekrönt mit dem Herbst-Meistertitel - siehe auch Ligaportal-HERBST-FAZIT. Holten die Waldviertler im Frühjahr gerade mal 13 Zähler aus 15 Partien (Anm.: inkl. der Nachtragspartie zum Jahresauftakt beim SK BMD Vorwärts Steyr), waren es im Herbst 17 (!) mehr in 16 Spielen in Liga 2.

Auch beim FC Dornbirn 1913 ist die Tendenz steigend - siehe auch Ligaportal-HERBST-FAZIT! Schafften die Vorarlberger im Frühjahr 10 Punkte und 3 Siege, wurde unter Neo-Coach Thomas Janeschitz im Herbst das ganze verdoppelt und auch das Torverhältnis ist nach 15:36 nunmehr mit 23:22 Toren vorzeigbarer. Die Rothosen rangieren aktuell im gesicherten Mittelfeld auf Rang 10. In welche Richtung wird für die Janeschitz-Elf, die vor der Challenge stehen, ihren Toptorjäger Renan (der 10-Tore-Stürmer wechselte jüngst nach Südkorea - wir berichteten) wohl im 1. Halbjahr 2023 die Reise hingehen?

Vorwärts Steyr wieder im Aufwind im Frühjahr?

Geradezu ein "Quo, vadis Vorwärts" geht in Richtung Steyr. Die Oberösterreicher überwintern auf Rang 14, das Abstiegsgespenst spürend - siehe auch Ligaportal-HERBST-FAZIT des Klubs. Blühen die Madlener-Schützlinge wieder im Frühjahr auf? Wie in 2022, als der SK BMD Vorwärts Steyr dank 8 Siegen und 28 Punkten aus 15 Spielen den Klassenerhalt schaffte, ehe nach der Sommerpause wieder Ernüchterung einkehrte und im Herbst aus 16 Liga-Partien gerademal nur 4 Dreier und 16 Zähler (12 weniger als im 1. Hj.) raussprangen.

