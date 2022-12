Das 21-jährige Sturmtalent, Pauö Kiedl, wechselt für die nächsten sechs Monate als Kooperationsspieler des GAK zum SC Kalsdorf in die Regionalliga.

Sportlicher Leiter Dieter Elsneg: „Ich bin sehr froh, dass wir für den Paul nun eine Lösung gefunden haben, wo er sich in den nächsten Monaten sportlich auf einem guten Niveau weiterentwickeln kann. Das Wichtigste wird sein, dass er viele Minuten in der Regionalliga Mitte spielt, um den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen.“

Foto: Harald Dostal