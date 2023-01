Das neue Jahr ist erst wenige Tage alt und der FC Blau-Weiß Linz freut sich über Klarheit in einer sehr wichtigen Personalie. Die Linzer können auch im so wichtigen Frühjahr 2023 auf die Dienste ihres Torjägers Matthias Seidl zurückgreifen.

Seidl gibt Treubekenntnis ab

Trotz einiger Anfragen gab Seidl, welcher einen Vertrag bis 2024 besitzt, ein Treuebekenntnis für den Stahlstadtklub ab. "Mein Vertrag läuft bis 2024 und ich bin voll motiviert für das Frühjahr, wo wir alle gemeinsam mit unserem Verein um den Titel kämpfen werden. Das Ziel ist ganz klar der Aufstieg und dafür werde ich alles geben. Was dann im Sommer passiert, wird man sehen, mein Fokus liegt jetzt nur auf den 14 Spielen mit Blau-Weiß Linz. Im Derby gegen Steyr wollen wir gleich mit drei Punkten und einer guten Leistung starten, dafür arbeite ich jeden Tag sehr hart an mir", so Matthias Seidl in einer ersten Stellungnahme.

Auch Sportdirektor Tino Wawra und Cheftrainer Gerald Scheiblehner sind über die Situation glücklich. "Für uns war klar, dass sich Matthias und auch einige weitere Spieler mit sehr guten Leistungen in die Auslage gespielt haben. Für uns war aber auch klar und das haben wir den Interessenten allesamt mitgeteilt, dass wir im Winter keine Veränderungen planen und mit dieser gewaltigen Mannschaft jetzt voll angreifen werden."