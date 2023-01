Wie in jeder Transferperiode kommt es auch diesesmal zu Anpassungen im Kader. Nach den großen Umbrüchen in den vergangenen beiden Transferzeiten, werden die Kaderanpassungen in diesem Winter aber ein überschaubareres Ausmaß annehmen. Im ersten Schritt wurden drei Verträge aufgelöst. Im Hintergrund sind die Verantwortlichen bereits dabei zeitnah Zugänge zu verkünden.

Can Ketan, Civkovic und Freitag verlassen den Klub

Engin Can Ketan verlässt den Klub nach einem halben Jahren wieder. Das Ziel des Flügelspielers ist noch offen. Nach eineinhalb Jahren bricht Miroslav Cirkovic seine Zelte in Steyr wieder ab. Seinen neuen Klub wird der zentrale Mittelfeldmann in Kürze bekannt geben. Der Vertrag von Christoph Freitag wird einvernehmlich aufgelöst. Seine sportliche Zukunft ist noch offen.

„Wir wünschen den Spielern viel Erfolg bei den neuen Aufgaben und ich möchte mich für ihren Einsatz und ihr Engagement für den SK BMD Vorwärts Steyr bedanken“, so Jürgen Tröscher. „Insbesondere bei Christoph Freitag ist es eine emotionale Angelegenheit, weil sich beide Seiten natürlich viel mehr versprochen hatten. Ich bin Christoph für seine offene, ehrliche und bodenständige Art sehr dankbar und hoffe, dass er sportlich wieder dort anknüpft, was er zu leisten im Stande ist. Wir wünschen ihm und seiner Familie alles Gute, Gesundheit und Erfolg.“

„Nach reiflicher Überlegung und Gesprächen mit meiner Familie, habe ich mich dazu entschlossen, das Kapitel Vorwärts Steyr, das leider unter keinem guten Stern stand, vorzeitig zu beenden und den Vertrag einvernehmlich aufzulösen“, so Christoph Freitag selbst. „Ich wünsche dem Verein und vor Allem der Mannschaft alles Gute für die Zukunft.“

Wir bedanken uns bei den Spielern für ihren Einsatz und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft.