Bereits in der Winterpause richtet sich der Blick des SK Vorwärts Steyr auf die Zukunft über die Saison 2022/2023 hinaus. Am Deadline-Day im Herbst wurde David Bumberger leihweise vom SCR Altach verpflichtet. Damals sollte er eigentlich erst am folgenden Montag ins Training einsteigen. Doch David hielt nichts mehr in Vorarlberg. Sofort setzte er sich ins Auto und machte sich auf den Weg nach Steyr. Nach einem Training mit der Mannschaft feierte er zwei Tage später mit dem Siegtreffer gegen die Admira in der LIWEST Arena einen Einstand nach Maß.

Vorwärts Steyr verpflichtet David Bumberger fix

Und so war David Bumberger nicht mehr aus unserer Startelf wegzudenken. Deswegen war es den sportlich Verantwortlichen ein besonderes Anliegen frühzeitig und längerfristig diese wichtige Personalie zu klären. David Bumberger wird vom SK BMD Vorwärts Steyr dauerhaft verpflichtet und unterzeichnet einen Vertrag für die 2. Bundesliga bis 2024. Zuerst wurde der Dienstvertrag des Spielers mit dem Bundesligisten aus Vorarlberg aufgelöst und zeitgleich auch der bestehende Leihvertrag zwischen den Klubs. Anschließend konnte der SK BMD Vorwärts Steyr direkt mit dem Spieler in Verhandlung treten.

„Die Gespräche waren von Beginn an sehr positiv und zielgerichtet. Ich denke, dass es für David auch wichtig war, dass wir ihm bei uns einen guten Weg aufzeigen konnten und vor allem seine Rolle auf diesem Weg geschildert haben. Wir sind sehr froh, dass wir einen positiven Typen, der mit Leidenschaft und Energie vorangeht, weiterhin für uns begeistern konnten“, gibt der sportliche Leiter, Jürgen Tröscher Einblicke in die Überlegungen. „Er ist ein junger, dynamischer Spieler aus Oberösterreich und ein absoluter Teamplayer. Intern ist er sofort gut aufgenommen worden und spielt schon eine wichtige Rolle im Mannschaftsgefüge.“

Es passt einfach

„Kurz und knapp: Es passt einfach!“, so David Bumberger selbst zu seiner Entscheidung. „Die Mannschaft, die Fans, das Umfeld und der gesamte Verein haben mich überzeugt, dass ich hier meinen nächsten Step machen werde. Es wird auf mich gesetzt und das pusht mich zusätzlich mit dieser Mannschaft, diesem Verein Gas zu geben und Erfolge zu feiern.“

Der 23-jährige Linksfuß wurde in der Linzer Akademie ausgebildet und schaffte über den FC Juniors OÖ den Sprung in den Profifußball. 2020 folgte der Schritt in die 1. Bundesliga zum SCR Altach, wo er in zwei Jahren auf 23 Einsätze in der 1. Bundesliga gekommen ist, ehe er am 31.08.2022 zum SK BMD Vorwärts Steyr wechselte.

Mit David Bumberger wird damit eine zentrale Position in der Kaderplanung, auch über die Saison 2022/2023 hinaus, fixiert. „Das ist ein positives Zeichen“, so Tröscher, der weiter ausführt: „Natürlich ist es unser Ziel ein Stückchen Kontinuität in die Mannschaft zu bringen. David ist dafür ein wesentlicher Baustein und weitere sollen noch folgen, damit die künftigen Transferperioden ruhiger verlaufen als zuletzt.“

„Meine Ziele sind, mich mit der Mannschaft in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren. Es ist definitiv möglich. Man sieht wie eng diese Liga ist. Wie ich weiß, hat das der Klub auch schon mal in der Vergangenheit geschafft“, hat Bumberger ambitionierte Ziele im Sinne des SK BMD Vorwärts Steyr.

Foto: SK Vorwärts Steyr / Thomas Fürnholzer