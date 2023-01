Fast 7 Wochen bzw. exakt 46 Tage vor der Saison-Fortsetzung in der ADMIRAL 2. Liga auf der Hohen Warte bei Aufsteiger First Vienna FC 1894 ist der FC Liefering, der als Tabellen-12. überwintert, in die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde gestartet. Der Mannschaft von Chefcoach Fabio Ingolitsch stehen gesamt 6 Testspiele und ein 10-tägiges Trainingslager im spanischen El Saler bevor. Dazwischen, am 7. Februar, steht für den Großteil des Teams das UEFA Youth League-Play-off gegen die Young Boys Bern an. Nicht mehr mit dabei sein wird Co-Trainer Zlatko Junuzovic, der zu Red Bulls New York wechselt.

Nach einem halben Jahr als Co-Trainer beim FC Liefering wechselt der 35-jährige, 55-malige ÖFB-Team-Mittelfeldspieler Zlatko Junuzović innerhalb des "Bullen-Stalls" über den "großen Teich" zu Red Bulls New York und absolviert dort ein mehrmonatiges Trainer-Fortbildungsprogramm.

"Wollen klare Leistungsentwicklung zeigen und voll angreifen"

Chefcoach Fabio Ingolitsch:

„Nach einem sehr intensiven und lehrreichen Jahr haben wir die Pause für uns genützt, um das Erlebte zu verarbeiten, etwas Abstand vom Fußball zu gewinnen und die Akkus vollständig zu laden. Jetzt starten wir wieder voller Vorfreude und Energie ins neue Jahr.

Wir wollen eine klare Leistungsentwicklung zeigen und sowohl national als auch international voll angreifen.“

Neue Gesichter

AKA U18-Innenverteidiger Rocco Zikovic, der ja bereits im Herbst erste Minuten in der ADMIRAL 2. Liga sammeln konnte, absolviert die Frühjahrs-Vorbereitung in den Reihen des FC Liefering. Zudem ist Torwart Salko Hamzic nach überstandener Verletzung in den Kader aufgerückt.

News beim Betreuerstab - Myazawa für Junuzovic

Zlatko Junuzovic, seit Meisterschaftsstart Co-Trainer der Lieferinger, zieht es nach New York, wo er bei den Red Bulls ein mehrmonatiges Trainer-Fortbildungsprogramm absolviert.

An seiner Stelle ist der 37-jährige Japaner Yuki Myazawa, zuletzt Co-Trainer der Salzburger U16-Akademie-Mannschaft, neu im Team und wird die Co-Trainer-Position gemeinsam mit Thomas Sageder ausfüllen.

Terminübersicht:

09. Jänner 2023 | Trainingsauftakt auf dem Rasen

18. Jänner 2023 | 14:00 Uhr | Testspiel vs. SpVgg Unterhaching (Red Bull Fußball Akademie)

20.–29. Jänner 2023 | Trainingslager in El Saler/Valencia

24. Jänner 2023 | 11:00 Uhr | Testspiel vs. FC Valencia U21 (Trainingszentrum Valencia)

28. Jänner 2023 | Testspiel (Gegner noch offen)

02. Februar 2023 | 15:30 Uhr | Testspiel vs. LASK Amateure (Red Bull Fußball Akademie)

07. Februar 2023 | 18:00 Uhr | UEFA UYL-Zwischenrunde vs. YB Bern (Bern)

11. Februar 2023 | 14:30 Uhr | Testspiel vs. WSG Hertha Wels (Red Bull Fußball Akademie)

17. Februar 2023 | Uhrzeit noch offen | Testspiel vs. FC Bayern Amateure (FC Bayern Campus/München)

24. Februar 2023 | 18:10 Uhr | #LigaZwa-Frühjahrsauftakt vs. First Vienna FC (Wien)

