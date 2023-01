Bei Nieselregeln und leichten Plusgraden fanden sich die Spieler des FC Mohren Dornbirn 1913, der in der ADMIRAL 2. Liga als Tabellen-10. überwintert, am Montagabend hochmotiviert zum ersten Training der Frühjahrsvorbereitung auf der Birkenwiese ein. Nach einer Besprechung und Begrüßung der neuen Mitspieler ging es für die Mannschaft von Chefcoach Thomas Janeschitz auf den Kunstrasenplatz, wo die erste Übungseinheit abgehalten wurde.

Cavafe (li.) und Lukas Parger beim Trainingsauftakt im neuen Jahr

"Wollen mit unserem Spiel überzeugen"

Das Ziel der siebenwöchigen Vorbereitungsphase ist es, die Mannschaft konditionell und spielerisch optimal auf die Frühjahrssaison einzustellen. „Wir wollen von Anfang an mit unserem Spiel überzeugen und die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt schnellstmöglich einfahren“, gibt Sportdirektor Eric Orie das angepeilte Ziel klar vor und sieht durchaus Chancen, dass sich der FC Dornbirn 1913 am Ende der Saison im oberen Tabellendrittel wiederfinden kann.

Matheus Favali (li.) und Felix Kerber beim Trainingsauftakt im neuen Jahr

Mit drei neuen Spielern konnte die Mannschaft punktuell verstärkt und ergänzt werden, sodass Trainer Thomas Janeschitz mehrere Optionen auf den einzelnen Positionen zur Verfügung stehen. „Die Mannschaft ist motiviert und wir wollen unsere Neuzugänge rasch in das Team und unser Spiel integrieren“, so Trainer Janeschitz. Ob weitere Verstärkung folgt, ist derzeit noch offen.

Marco Wieser kam vom SC Röthis zu den Rothosen und zeigt sich motiviert: „Ich wurde von der Mannschaft gleich sehr gut aufgenommen und integriert. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und hoffe, dass ich meinen Beitrag zum sportlichen Erfolg leisten kann.“

Mit Raphael Zwischenbrugger wurde ein weiterer junger Spieler aus der Eliteliga verpflichtet. Der Torhüter gibt sich selbstbewusst und möchte Einser-Keeper Justin Ospelt fordern: „Ich habe die letzten Jahre in der Eliteliga sehr viel gelernt und an meinem Tormannspiel gearbeitet. Jetzt möchte ich die Chance in der 2. Liga wahrnehmen und die Trainer von meinen Qualitäten überzeugen.“

Mit Marcel Krnjic kehrt ein Eigenbauspieler wieder zurück ins Team der Rothosen: „Ich freue mich, wieder hier zu sein und werde mein Bestes geben.“



Folgende Trainingsspiele sind in der Vorbereitung geplant:

14.01. FC Winterthur, Winterthur

21.01. VfB Hohenems, Hohenems

28.01. SW Bregenz, Bregenz

03.02. Austria Lustenau, Hohenems

11.02. Brühl St. Gallen, St. Gallen

18.02. SC Imst, Imst

