Der Floridsdorfer Athletiksport-Club, der als Tabellenfünfter in der ADMIRAL 2. Liga überwintert, verleiht Tunahan Mercan für das Frühjahr an den Ost- Regionalligisten SV Rasenspieler Donaufeld Wien. Im vergangenen Sommer wechselte der 19-jährige Rechtsverteidiger vom Liga-Konkurrenten SK Rapid Wien II nach Floridsdorf. In der laufenden Saison kam der Abwehrspieler zu zwei 2. Liga-Kurzeinsätzen und dem UNIQA-ÖFB Cup. Auch bei den FAC-Amateuren in der 2. Landesliga sammelte er Spielpraxis.

Verteidiger Tunahan Mercan, dessen Jugendverein SKV Wild Dragon war, wechselt auf Leihbasis vom FAC zum SR Donaufeld, derzeit Tabellensechster der Regionalliga Ost.

"Junger, talentierter Spieler mit viel Potential"

FAC-Geschäftsführer Sport Lukas Fischer: „Tunahan Mercan ist ein junger, talentierter Spieler mit viel Potential. Das Ziel dieser Leihe ist, dass Tunahan möglichst viel Spielzeit in der Regionalliga erhält. Wir sind davon überzeugt, dass die Leihe zum SR Donaufeld der richtige Schritt für seine Entwicklung ist und wünschen Tunahan alles Gute für das kommende Halbjahr."

Fotocredit: FAC