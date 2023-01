Der SK BMD Vorwärts Steyr, der in der ADMIRAL 2. Liga als Tabellen-14. überwintert, vermeldet Sebastian Voglmaier als Neuzugang. Der talentierte Mittelfeldspieler, der in der AKA vom ADMIRAL Bundesligisten SV Guntamatic Ried ausgebildet wurde, unterschrieb einen Vertrag bis 2024. Vorerst wird der Youngster bis Sommer ausgeliehen, ehe der SKV eine Kaufoption aktivieren kann. Zudem enthält das Arbeitspapier eine Option bis Sommer 2025. Beim Training heute Vormittag war der 19-Jährige der vom Regionalligisten SC Golling kommt, bereits dabei. Zukünftig läuft er mit der Rückennummer 8 für den SKV auf.

Es ist vollbracht...der neue Spieler des SKV mit der Nr. 8: Sebastian Voglmaier (li.) mit Jürgen Tröscher, sportlicher Leiter des SK BMD Vorwärts Steyr.

"Hat mit seiner Spielintelligenz rasch überzeugt"

Sebastian Voglmaier hat seine Ausbildung in der AKA Ried genossen. Seit Sommer 2022 spielte er wieder bei seinem Stammverein, dem SC Golling. Bereits im Herbst wurde er von den sportlich Verantwortlichen des SK BMD Vorwärts Steyr gescoutet. Im Dezember hat er bei einem Probetraining überzeugt. Sebastian Voglmaier ist ein junger Mittelfeldspieler mit Entwicklungspotenzial. Bereits im Frühjahr traut ihm das Trainerteam zu, eine Rolle in der Mannschaft zu spielen.

„Ich habe den Spieler im Herbst live beobachtet und anschließend haben wir ihn zu einem Probetraining eingeladen. Mit seiner Spielintelligenz, die auch bereits beim Scouting auffällig war, hat er die Trainer rasch überzeugt. Sebastian ist ein variabler und schneller Spieler, der sowohl auf der 8/10 spielen kann aber auch über die Flügel einsetzbar ist“, so der sportliche Leiter Jürgen Tröscher zur Neuverpflichtung. „Aus der Vergangenheit wissen wir, dass wir den Spielern eine Eingewöhnungszeit zugestehen müssen und wir werden ihn gezielt heranführen. Daher freut es mich besonders, dass wir ihn praktisch mit Trainingsstart in Rot-Weiß begrüßen dürfen.“

Gefragt nach den Erfolgen seiner Karriere führt Sebastian Voglmaier unter anderem stolz die Verpflichtung beim SK BMD Vorwärts Steyr an. Auch im Nationalteam in der U18 und auf Abruf bei der U19 wurde man bereits auf ihn aufmerksam.

"SKV ist Top-Verein, der in die 2. Liga gehört"

„Ich habe mich für den SKV entschieden, weil es für mich ein Top-Verein ist, der mit Sicherheit in die 2. Liga gehört. Ich will hier meine Chance nutzen, um mich im Profibereich zu beweisen. Das war immer mein Ziel. Ich bin froh den Sprung endlich geschafft zu haben, auch wenn das für mich erst der Anfang ist“, freut sich Sebastian Voglmaier. „Mein Ziel für diese Saison ist es auf jeden Fall dem Verein zu helfen, dass wir in der 2. Liga bleiben. Selbstverständlich will ich mich am Platz wie auch neben dem Platz weiterentwickeln und noch besser werden!“

