Der offensive Mittelfeldspieler Lukas Schöfl verlässt mit sofortiger Wirkung den Floridsdorfer Athletiksport-Club. Der 21-jährige löst auf eigenen Wunsch den Vertrag beim amtierenden Vizemeister auf.

Der gebürtige Floridsdorfer Lukas Schöfl verlässt mit sofortiger Wirkung den Floridsdorfer Athletiksport-Club, um sich nach neuen sportlichen Herausforderungen umzusehen. Im vergangenen Sommer wechselte Schöfl leihweise vom Bundesligisten Wolfsberger AC zum FAC nach Floridsdorf. Nach zehn Liga-Einsätzen in der laufenden Saison entschied sich Schöfl vor Beginn der Rückrunde aus persönlichen Gründen für eine Vertragsauflösung.

„Im Laufe der Winterpause ist Lukas mit dem Anliegen einer Vertragsauflösung an uns herangetreten. Uns tut es natürlich sportlich weh so einen Spieler zu verlieren, aber wir wollen dem Wunsch des Spielers nachgehen und müssen seine Entscheidung akzeptieren. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles erdenklich Gute “, so Geschäftsführer Sport Lukas Fischer.

Fotocredit: FAC