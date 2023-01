Im Benefizspiel "In Memoriam Reinhard Burits" trennten sich der LASK und SK Vorwärts Steyr am Samstag in der Raiffeisen Arena in Pasching mit 5:1 (2:1). Adil Taoui vom Kooperationspartner des ADMIRAL Bundesliga-Dritten, Regionalligist Amateure OÖ, eröffnete den Torreigen. Die weiteren Treffer für die überlegene Kühbauer-Elf erzielten Celic, Kadlec, Balic und Koulouris. Vorwärts-Kapitän Alem Pasic gelang der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich. Während für die Linzer die erste Pflichtpartie bereits am 5.02. im ÖFB-Cup ansteht, folgt für Vorwärts die erste 3 Wochen später mi dem OÖ-Derby gegen die anderen Linzer, den FC Blau-Weiß.

Reinerlös des Testspiels für Familie von Reini Burits

Vor knapp einem Jahr verstarb Reinhard Burits viel zu früh – im Alter von 46 Jahren. Der LASK und Vorwärts nahmen das Testspiel am 14. Jänner daher zum Anlass, ihrem ehemaligen Spieler und Trainer zu gedenken und die Hinterbliebenen zu unterstützen: Der Reinerlös des Testspiels kommt der Familie des Verstorbenen zugute.

Der ehemalige Stürmer war als Spieler bzw. Trainer für beide Teams aktiv: Als Teil der Vorwärts-Mannschaft 1997/98 verhalf Reini Burits den Steyrern zum Aufstieg in die Bundesliga, zwischen 2009 und 2010 fungierte er beim LASK als Co-Trainer von Amateure-Coach Toni Polster und war Teil des Betreuerstabs der Profimannschaft.

1:1 durch Alem Pasic nach Assist Oliver Filip

Der BL-Dritte war am Samstag in der Paschinger Raiffeisen Arena über weite Strecken überlegen und ging in der 10. Minuten nach einem Eckball durch Adil Taoui in Führung. Nach einem gut vorgetragenen Konter über die rechte Seite gelang dem Zweitliga-14. der Ausgleich. Oliver Filip bediente Alem Pasic, der mit einem scharfen Schuss aus der Distanz via Innenstange LASK-Keeper Alexander Schlager bezwang (29.).

Sein Gegenüber - Vorwärts-Keeper Florian Eres - konnte sich mehrmals auszeichnen, bei einem abgefälschten Schuss von Nemanja Celic zum 2:1-Pausenstand war er aber chancenlos (41.).

Winter-Neuzugang Sebastian Voglmaier mit Knöchelverletzung

Der LASK brachte zu Beginn der 2. Halbzeit zehn frische Kräfte, auch der SKV tauschte mehrmals. Neuzugang Sebastian Voglmaier konnte allerdings nur 25 Minuten mitwirken, er schied mit einer Knöchelverletzung aus.

Die Gastgeber kontrollierten das Spiel und kamen durch einen Doppelschlag von Marco Kadlec und Husein Balic (72., 74.) zu zwei weiteren Toren. Den Treffer zum 5:1-Endstand erzielte der griechische Mittelstürmer Efthymios Koulouris (82.).

SKV in einer Woche Samstag bei Jahn Regensburg zu Gast

Das nächste Vorbereitungsspiel bestreitet der SKV am Samstag, 21. Jänner, auswärts gegen den deutschen Zweitligisten Jahn Regensburg (Ankick: 13 Uhr).

LASK – SK BMD Vorwärts Steyr 5:1 (2:1)

Samstag, 14. Jänner 2022; Raiffeisen Arena Pasching, 800 Zuschauer

SR: Maria Ennsgraber; Gregor Leonfellner, Noris-David Bodea

LASK: Schlager (46. Lawal); Würdinger (46. Wimhofer), Ziereis (46. Kecskes), Luckeneder (46. Oberleitner), Potzmann (46. Renner); Horvath (46. Kadlec), Celic (46. Michorl), Zulj (46. Goiginger); Flecker, Ljubicic (46. Koulouris), Taoui (46. Balic). Trainer: Dietmar Kühbauer.

SK BMD Vorwärts Steyr: Eres; Lageder (60. Marceta), Wiesinger, Bumberger, Dombaxi (60. Prada); Malicsek (46. Pellegrini), Bitsche (46. Sivrikaya), Pasic; Filip (81. Lidan), Sostarits (60. Zdychinec), Günes (46. Voglmaier/71. Dzinic). Ersatz: Ladan*. Trainer: Daniel Madlener.

*Testspieler

Torfolge: 1:0 (10.) Taoui, 1:1 (29.) Pasic (Assist Filip), 2:1 (41.) Celic, 3:1 (72.) Kadlec, 4:1 (74.) Balic, 5:1 (82.) Koulouris.

Gelbe Karten: keine

