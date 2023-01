Zum Ende der ersten Vorbereitungswoche auf die Frühjahrsrunde stand für den FC Dornbirn 1913, der als Tabellen-10. der ADMIRAL 2. Liga überwintert, ein Testspiel gegen den Tabellen-9. der Schweizer Super-League, FC Winterthur, auf dem Programm. Das Spiel gegen die Eidgenossen, welche bereits eine Woche vor dem Rückrundenstart stehen und dementsprechend weiter sind, ging mit 6:0 verloren.

4 Gegentore binnen Viertelstunde - Janeschitz: "Habe Basics vermisst"

Nach einem frühen Gegentor zeigte der Mohren FC Dornbirn 1913 in der ersten Hälfte mit gutem Pressing auf, kassierte dann zum Ende der Halbzeit jedoch noch den zweiten Gegentreffer. Die zweite Spielhälfte verlief sportlich anders als die erste und dem FC Winterthur gelangen innerhalb einer Viertelstunde vier Treffer.

„Alles in allem war die 1. Halbzeit in Ordnung, die 2. Halbzeit war aus sportlicher Sicht enttäuschend und ich habe die Basics vermisst“, analysiert Thomas Janeschitz das erste Testspiel des Jahres. „Es ist noch viel Luft nach oben und ich hoffe, dass dies ein Weckruf zur richtigen Zeit für uns war“, so der Chefcoach der Vorarlberger abschließend.

Das nächste Testspiel bestreitet der Mohren FC Dornbirn 1913 am nächsten Samstag, den 21. Jänner, auswärts gegen den VfB Hohenems.

Fotocredit: FC Dornbirn 1913