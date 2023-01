Der SK BMD Vorwärts Steyr, der in der ADMIRAL 2. Liga als Tabellenvierzehnter überwintert, bekommt Verstärkung auf der Torhüter-Position. Wie der oberösterreichische Kultklub heute vermeldet, wurde Nikolas Polster verpflichtet. Der 20-Jährige kommt als Kooperationsspieler bis Sommer vom ADMIRAL Bundesliga-Dritten LASK nach Steyr. Siehe auch separaten Beitrag über LASK. Die erste Pflichtpartie in 2023 absolviert Vorwärts in der ADMIRAL 2. Liga gegen den LASK-Lokalrivalen FC Blau-Weiß Linz (Freitag, 24.02., in Steyr)

"Wird als DAS österreichische Torwarttalent gehandelt"

Nikolas Polster, der aus dem Nachwuchs des SK Rapid Wien stammt, blickt bereits auf Einsätze in diversen ÖFB-Nachwuchsteams (U17, U18, U21) und ist Bestandteil des neuen ÖFB-U21-Teams (4 Einsätze). In der laufenden Saison war der 1,88 Meter große Goalie in der Regionalliga Mitte bei den LASK Amateuren im Einsatz, war aber stets Teil des Profikaders.

In den vergangenen Jahren hat er für den FC Juniors OÖ bereits 25 Spiele in der ADMIRAL 2. Liga bestritten. Mit Nikolas Polster erhält Vorwärts Steyr sofortige Verstärkung auf der aufgrund von Verletzungen ersatzgeschwächten Torhüter-Position (Valerian Hüttner mit Schambein-, Marvin Ravlija mit Knieverletzung).

Jürgen Tröscher, sportlicher Leiter SKV: „Nikolas Polster ist ein hochveranlagter Keeper. Nicht umsonst wird er als DAS österreichische Torhütertalent gehandelt und ist der aktuelle und neue U21- Teamkeeper. Mit der Kooperation können wir eine Win-Win-Win Situation kreieren: Wir erhalten sofort zusätzliche Qualität auf einer Position, die wir verstärken wollten; der Spieler erhält Spielpraxis auf hohem Niveau und der LASK schafft für den Spieler eine Plattform für den nächsten Entwicklungsschritt.

Ich möchte mich hier ausdrücklich beim LASK für die Möglichkeit und die guten Gespräche bedanken und auch unseren Torwarttrainer Reinhard Großalber hervorheben, dessen Einschätzung und Kontakt zu seinem Ex-Klub ein wesentlicher Baustein für diesen Transfer war.“

Archivfoto: Harald Dostal/www.sport-bilder.at