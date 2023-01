Was sich vor einer Woche ankündigte - Ligaportal berichtete am 11. Jänner - ist nun in "trockenen Tüchern": Christoph Peschek, der im vergangenen Herbst nach jahrelanger Funktion als Geschäftsführer Wirtschaft bei Rekordmeister SK Rapid Wien seine dortige Funktion beendete, wird neuer Geschäftsführer der Blau-Weiß Linz Sport Linz GmbH. Das vermeldete der ADMIRAL 2. Ligist und Aufstiegs-Aspirant FC Blau-Weiß Linz am Dienstagabend. Die offizielle Vorstellung soll am kommenden Donnerstag, den 19. Jänner, um 13 Uhr im CUBUS Linz im Rahmen einer Pressekonferenz erfolgen.

"Mit Christoph Peschek stellen wir uns bestmöglich auf, um Aufstieg anzuvisieren"

So vermeldet der FC Blau-Weiß Linz, dass in der heutigen Vorstandssitzung Christoph Peschek einstimmig per 01.02.2023 zum Geschäftsführer der Blau-Weiß Sport Linz GmbH bestellt wurde. „Nach intensiven Verhandlungen und einem sehr konstruktiven Austausch freuen wir uns, dass nun endlich ‚blau-weißer Rauch‘ aufsteigt und wir eine Einigung erzielen konnten“, freut sich Vorstandsvorsitzender Sargon Mikhaeel und ergänzt: „Mit der Erfahrung von Christoph Peschek stellen wir uns bestmöglich auf, um den Einzug ins Stadion optimal für unseren Verein zu gestalten und den Aufstieg in die Admiral Bundesliga anvisieren zu können.“

Vorstandskollege Philipp Kaufmann: „Letztendlich konnten seine Ziele und Visionen uns überzeugen, diese wichtige strategische Entscheidung im Sinne der weiteren Professionalisierung des Vereins zu tätigen."

Manuel Wellmann bleibt alleiniger Geschäftsführer

Bei der Rollen- und Aufgabenverteilung hat es sich ergeben, dass es zielführender ist, lediglich einen Geschäftsführer zu installieren. Manuel Wellmann hat im Sinne des FC Blau-Weiß Linz diese Lösung mitgetragen und wird als Prokurist weiterhin dem Verein und Christoph Peschek zur Verfügung stehen. „Als Vorstand ziehen wir vor dieser Entscheidung den Hut und sind glücklich, eine gute Lösung gefunden zu haben“, führt Sargon Mikhaeel (Foto) aus.

Von "BW" zu BW

Vom "Block West" aus Wien-Hütteldorf zu Blau-Weiß Linz. Christoph Peschek kommt aus der Bundeshauptstadt Wien in die oberösterreichische Landeshauptstadt Linz und wird seine Erfahrung bei den Königsblauen einbringen. Das geflügelte Wort "in Linz beginnt´s" gilt nun auch für den 39-jährigen Wiener.

Vom 18. November 2013 war Christoph Peschek für 1 Jahr Vizepräsident des SK Rapid Wien. Im November 2014 legte der ehemalige SPÖ-Funktionär seine politischen Funktionen sowie sein Amt als ehrenamtlicher Vizepräsident von Rapid zurück, um ab 1. Februar 2015 hauptberuflich als Geschäftsführer Wirtschaft für den österreichischen Rekordmeister tätig zu sein. Diese Geschicke führte der gebürtige Wiener dann über 7 1/2 Jahre bis zum Herbst 2022.

