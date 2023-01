Gegen die SpVgg Unterhaching, Spitzenreiter Regionalliga Bayern, bezog der FC Liefering zum Auftakt in die Testspiel-Serie zwecks Vorbereitung auf die Frühjahrs-Saison in der ADMIRAL 2. Liga eine 0:3-Niederlage, die allerdings aufgrund der ausgeglichenen Spielanteile wohl etwas zu deutlich ausfiel. Der ehemalige Bundesligist vor den Toren Münchens, gecoacht von Ex-Torjäger Sandro Wagner, für den es in der Meisterschaft in der 4. Liga Deutschlands ebenfalls am 24. Februar weiter geht wie für die Ingolitsch-Elf, bewies im Abschluss mehr Effizienz. Siehe auch WINTER-Testspiele der ADMIRAL 2. Ligisten.

Alle 3 Gegentore nach Standards

Die SpVgg Unterhaching legte in der Red Bull Fußball Akademie geschäftig los: Ehlich stahl sich von seinem Bewacher davon und staubte in Minute 18 zur Gästeführung ab. Während sich die Jungbullen des FC Liefering durchaus Chancen erarbeiteten, fehlte im letzten Drittel jedoch die nötige Cleverness. Anders akzentuierten demgegenüber die Bayern ihren Vorsprung. Porta verwandelte einen Strafstoß unaufgeregt zum 0:2 (70.).

Den Schlusspunkt setzten wiederum die im Abschluss reiferen Gäste, Mashigo brachte einen 18-Meter-Freistoß direkt im Gehäuse unter (76.). Vom FC Liefering reiste im übrigen der ein und ander Akteur (Konaté, Hofer) mit dem FC Red Bull Salzburg ins Trainingslager nach Marbella/Spanien.

Apropos Reisen...! Am Freitag brechen Coach Fabio Ingolitsch (Foto) & Co. Richtung El Saler/Valencia auf, wo ein 10-tägiges Trainingslager mit weiteren Testspielen auf dem Programm steht.

"Haben gegen richtige Männermannschaft Lehrgeld bezahlt"

Trainer Fabio Ingolitsch: "Es war ein sehr wichtiges Testspiel für uns. Der Gegner hat genau das widergespiegelt, was in der Liga auf uns zukommt. Wir haben heute mit einer sehr jungen Truppe gegen eine richtige Männermannschaft Lehrgeld bezahlt. Wir müssen uns in der Boxverteidigung und in der Zweikampfführung steigern, gleichzeitig offensiv unsere Chancen besser zu Ende spielen. Durch drei Standardgegentreffer fiel die Niederlage zu hoch aus."

FC Liefering: Toth – Testspieler* (46. Gevorgyan), Zikovic (46. Halwachs), Wallner (35. Gertig/80. Testspieler), Pejazic (46. Kovacs) – Sahin (46. Diabate), Sadeqi (46. Paumgartner), Yeo (46. Jano), Reischl (46. Berki/80. Trummer) – Diakite (46. Lechner), Havel (46. Crescenti). Trainer: Fabio Ingolitsch.

* wird vom FC Liefering stets namentlich nicht genannt

Fotocredit: FC Liefering via Getty