Nachdem die 12 Klubs der ADMIRAL Bundesliga bereits los legten mit Testspielen im Rahmen ihrer Vorbereitung auf die am 10. Februar beginnende Frühjahrsrunde in der Meisterschaft, sind die 16 Klubs der ADMIRAL 2. Liga ja erst zwei Wochen später am Wochenende 24. - 26.02.2023 an der Reihe. Vorher folgt auch für sie ein prallgefülltes Testspiel-Programm - siehe nachfolgend. Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und basiert auf den Infos der Vereine, Änderungen vorbehalten.

Augen zu und durch für den Linzer Lukas Tursch (li.) und Felix Seiwald (Vienna)! Da der FC Blau-Weiß Linz und Aufsteiger First Vienna FC 1894 bereits im Herbst in der Meisterschaft Hin- und -Rückspiel absolviert haben, kommt es am Freitag, 17. Februar, zum Testspiel auf der Hohen Warte. Für die Linzer die Generalprobe für die eine Woche später beginnende Frühjahrs-Saison.

Einige Klubs mit 3. Saison-Duell - diesmal im Testspiel

Da in der ADMIRAL 2. Liga am Wochenende 11. - 13. November 2022 und somit noch vor der über 3-monatigen Winterpause der erste Rückrundenspieltag stattfand, haben die 16 Klubs somit im Herbst gegen jeweils einen Gegner bereits 2 Mal bzw. in Hin- und Retourmatch gespielt.

Dadurch kommt es dann im Frühjahr nicht mehr zum Aufeinandertreffen in der Meisterschaft, was manche Vereine sinnvollerweise dafür nutzten, um ein drittes Duell als Test-Match auszutragen. Beispiel: Aufsteiger First Vienna FC 1894 vs. FC Blau-Weiß Linz oder GAK 1902 vs. KSV 1919.

Die meisten Vorbereitungspartien absolviert übrigens der Aufsteiger von der Hohen Warte: die Vienna hat gleich 11 Testspiele geplant

