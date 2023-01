Mit Murat Satin kommt ein erfahrener Offensivmann an die Volksstraße. Der 26-Jährige war zuletzt beim ADMIRAL-Bundesligisten SV Ried engagiert. Nach Auslaufen seines Vertrags im Sommer verließ er den Verein. Beim SK BMD Vorwärts Steyr unterschreibt er einen Vertrag bis Sommer 2024 und trägt die Rückennummer 30. Siehe auch WINTERTRANSFERS der ADMIRAL 2. Ligisten

"...und Go-Kart fahren kann er auch ziemlich gut"

Ausgebildet wurde der Innsbrucker in der AKA Tirol. Danach verschlug es ihn 3 Jahre in die Türkei, ehe er wieder zurück nach Innsbruck kam. Mit dem FC Wacker Innsbruck stieg er 2018 in die Bundesliga auf. Für Wacker und anschließend die SV Ried absolvierte Murat Satin insgesamt 59 Einsätze in der ersten Bundesliga.

„Mit Murat Satin haben wir unsere Wunschlösung gefunden und er wird unserem Offensivspiel zusätzliche Variabilität verleihen. Murat zeichnet nicht nur seine Erfahrung in der 1. und 2. Liga aus, sondern neben seinen sportlichen Fähigkeiten hat uns auch seine Persönlichkeit überzeugt. Er will Verantwortung übernehmen, vorangehen und mit uns erfolgreich sein. Es freut mich sehr, ihn nun als Teil von uns in Rot-Weiß zu sehen. …und Go-Kart fahren kann er auch ziemlich gut.“, freut sich Jürgen Tröscher über den zweiten „schnellen“ Neuzugang diese Woche.

„Die Gespräche mit Jürgen und den Trainern waren gut. Sie möchten Punkte erzielen, ich Leistung erbringen: Ich denk das ist eine Win-win-Situation. Ich möchte die Vorwärts mit Toren und Assists aus der schwierigen Situation rausbringen. Die Qualität in der Mannschaft ist da, wir müssen sie auf den Platz bringen. Dafür brauchen wir die Unterstützung der Fans, damit wir gut ins Frühjahr starten“, blickt Murat Satin auf die bevorstehenden Aufgaben.

Fotocredit: SKV/Moser