Am heutigen Donnerstag wurde Christoph Peschek offiziell als neuer Geschäftsführer des FC Blau-Weiß Linz vorgestellt. Die wichtigsten Aussagen zusammengefasst:

Sargon Mikhaeel (Vorstandsvorsitzender BW Linz)

„Es freut uns unheimlich, dass es uns gelungen ist, Christoph Peschek vom Projekt Blau-Weiß Linz überzeugt zu haben. Wir haben immer gesagt, dass wir den Verein breiter aufstellen und nach vorne entwickeln wollen. Sportlich, organisatorisch und auch kaufmännisch! Wir sind zu tiefst davon überzeugt, dass uns das mit Christoph gelingt. Auf uns warten spannende Phasen mit der Fertigstellung des Stadions, mit der Eröffnung und mit dem Spielbetrieb – wir wollen jetzt voll angreifen. Das Budget ist gesichert, auch wenn der Aufstieg in dieser Saison noch nicht gelingen sollte. Die Auslastung des neuen Stadions haben wir vorsichtig mit 1.500 Besucher pro Spiel kalkuliert."

Philipp Kaufmann (Vorstand BW Linz):

„Als neuer Vorstand bei Blau-Weiß bin ich wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Sargon hat mich gefragt, ob ich künftig neben meiner Rolle als Fan und Sponsor mehr Verantwortung im Verein übernehmen will. Dementsprechend haben wir jetzt die Dinge in eine neue Richtung gedreht und mit Christoph den besten Kopf gefunden. Die Geschäftsführung wurde damit weiter professionalisiert und gerade auch das Thema Stadion werden wir jetzt so aufstellen, dass wir langfristig damit erfolgreich arbeiten können. Wir wollen unseren Sponsorn einen Mehrwert bieten."

Christoph Peschek (Geschäftsführer BW Linz):

"Ich freue mich sehr, dass wir uns einigen konnten und gehe jetzt diese Aufgabe mit sehr viel Tatendrang an. Die tolle Entwicklung von Blau-Weiß Linz war maßgeblich dafür, dass ich hier mitwirken will. Entwickeln und Professionalisieren steht klar im Vordergrund. Kompliment an den bisherigen Weg und die sportlichen Erfolge – die Ambitionen sind große und auch das war für mich überzeugend. Große Potentiale und Ziele sind natürlich auch Herausforderungen, aber wenn alle an einem Strang ziehen, ist vieles möglich. Der Aufstieg bis Sommer 2024 ist das Ziel und dann den Club auch in der Bundesliga zu etablieren. Der Stadionbetrieb und die damit verbundenen Erlöse zu heben ist ebenfalls mein großes Ziel. Ein ganz wichtiger Puzzlestein ist die Zusammenarbeit mit Sportdirektor Tino Wawra. Wir werden jetzt sehr zeitnah Gespräche über eine Vertragsverlängerung führen. Ich durfte heute schon einen Teil der Mitarbeiter und Spieler kennen lernen und werde mir in Linz auch eine Wohnung nehmen. Die Zusammenarbeit ist jetzt für 2,5 Jahre angelegt.“

