Wie der Mohren FC Dornbirn 1913 in seiner heutigen Klubaussendung vermeldet, wird ein Eigenbauspieler den nach 16 Runden Tabellen-10. der ADMIRA 2. Liga verlassen: Florian Prirsch. Der 24-jährige Abwehrspieler hat auf eigenen Wunsch die Verantwortlichen der Vorarlberger um eine vorzeitige Vertragsauflösung ersucht und wechselt innerhalb Vorarlbergs, um künftig für den SW Bregenz in der Eliteliga aufzulaufen. Siehe auch WINTER-TRANSFERS ADMIRAL 2. Ligisten.

Florian Prirsch (vorn), hier bei der Ballbehauptung gegen Daniel Gremsl vom SV Lafnitz im vergangenen August.

"Entscheidung schweren Herzens"

Florian Prirsch in einem Statement zu seinem Weggang: „Schweren Herzens habe ich mich entschieden, den FC Dornbirn zu verlassen und eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen. In Erinnerung bleiben werden mir vor allem das Double, der Aufstieg in die 2. Liga und die Derbysiege gegen Austria Lustenau. Ich wünsche dem FC Dornbirn alles Gute und bedanke mich bei allen im Verein."

Der gebürtige Dornbirner begann seine Laufbahn bei den Rothosen im Alter von acht Jahren und spielte, abgesehen von kurzen Zwischenstationen bei SK Rapid II, Altach Juniors und bei der Akademie, immer für den Mohren FC DORNBIRN 1913. Für die Dornbirner absolvierte der Linksverteidiger 155 Pflichtpartien und erzielte dabei 16 Treffer, um noch vier Assists beizusteuern

FC Dornbirn-Sportdirektor Eric Orie zum Abgang: „Florian hat uns um eine vorzeitige Vertragsauflösung gebeten, da er sich sportlich neu orientieren möchte. Daher sind wir seinem Wunsch nachgekommen. Wir bedauern seinen Abgang zwar, wünschen ihm aber alles Gute für seine Zukunft.“

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL