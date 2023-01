Das 2. Testspiel im neuen Jahr führte den SK Rapid II, der als Tabellen-13. in der ADMIRAL 2. Liga überwintert, nach Traiskirchen, wo im Sport- und Freizeitzentrum auf Kunstrasen die Elf von Coach Stefan Kulovits (Foto) gegen den Regionalligisten FCM Flyeralarm Traiskirchen den 2. Erfolg im neuen Jahr feierte. Ein Eigentor, der 18-jährige Sky Aaron Schwarz per Doppelpack und Ermin Mahmic sorgten bei winterlichen Bedingungen mit ihren Toren für den ungefährdeten 4:2-Auswärtssieg. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE der ADMIRAL 2. Ligisten.

Nach Nullnummer vor der Pause folgte in Halbzeit 2 Torreigen

In einer ereignisarmen 1. Hälfte waren Chancen auf beiden Seiten Mangelware. Ein Schlenzer von Niklas Lang verfehlte das Tor der Gastgeber um Zentimeter (26.). Die Niederösterreicher hatten kurz vor dem Seitenwechsel mit einem wuchtigen Distanzschuss die beste Gelegenheit (43.).

Mit einer rundum erneuerten Elf startete Rapid II in den 2. Durchgang. Ein Tor von Furkan Dursun wurde wegen Abseits nach 4 Minuten aberkannt (49.). Sky Schwarz und erneut Furkan Dursun hatten nach etwa 60 Minuten eine Doppelchance, doch beide verpassten haarscharf die Führung (58./60.). Die Offensive der jungen Rapidler kam aber immer besser ins Rollen und so gingen sie nach einer flachen Hereingabe von Marvin Zwickl in Führung. Amar Helic, ein Traiskirchner Defensivspieler stolperte die Kugel ins eigene Tor – 1:0 für Rapid II (62.).

Die Kulovits-Elf legte sofort nach. Pascal Fallmann bediente aus dem rechten Halbfeld mit einer passgenauen Flanke Ermin Mahmic, der per Kopfball auf 2:0 erhöhte (68.). Sky Schwarz fing Augenblicke später einen missglückten Rückpass der Hintermannschaft des Regionalligisten ab, umkurvte den Keeper und stellte auf 3:0 (73.). Mit einem Doppelschlag binnen 90 Sekunden kam Traiskirchen nochmals heran. Im Anschluss einer Ecke drücke Mihalits die Kugel über die Linie (80.) und Ajradini traf mit einem wuchtigen Flachschuss zum Anschluss.

Praktisch mit dem Schlusspfiff schnürte Sky Schwarz jedoch seinen Doppelpack und erhöhte auf 4:2 (90.). Damit feiert Rapid II den 2. Sieg im 2. Vorbereitungsspiel auf die Ende Februar beginnende Frühjahrssaison in der ADMIRAL 2. Liga.

FCM Traiskirchen : SK Rapid II 2:4 (0:0)

Kunstrasen Traiskirchen; Samstag, 21. Jänner 2023

Torfolge: 0:1 Helic (Eigentor/62.), 0:2 Mahmic (68.), 0:3 Schwarz (73.), 1:3 Mihalits (80.), 2:3 Ajradini (81.), 2:4 Schwarz (90.)

SK Rapid II spielte in HZ 1 mit: Göschl - Hasanoski, Eggenfellner, Gobara, Holzhacker - Bosnjak, Oda, Hajdari - Hedl T., Lang, Testspieler;

SK Rapid II spielte in HZ 2 mit: Pichler - Fallmann, Tambwe-Kasengele, Filipovic, Lindmoser - Demir F., Duric, Mahmic - Zwickl, Lang, Schwarz.

Fotocredit: Josef Parak