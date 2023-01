Der FC Liefering verliert im Test gegen die U21 des FC Basel im spanischen El Saler-Trainingslager mit 1:2. Trotz des frühen Rückstands (1. Min.) fanden die Ingolitsch-Schützlinge gut in die Begegnung hinein. In weiterer Folge entwickelt sich ein Match auf Augenhöhe, welches jedoch - auch aufgrund der Anstrengungen der letzten Tage - nicht in die gewünschte Richtung für den ADMIRAL 2. Ligisten kippte. Siehe auch TESTSPIELE der ADMIRAL 2. Ligisten.

0:1-Rückstand nach wenigen Sekunden

Die Partie war nur wenige Sekunden alt, da drehten die Schweizer bereits zum Torjubel ab. Mit einem Header schlossen die Eidgenossen einen Konter ab (1.). Davon unbeirrt steuerten die Lieferinger auf den Ausgleich zu. Und wie bereits am Dienstag sollte Elias Havel für den Brustlöser sorgen: Nach einer Umschaltsituation überlistete der Angreifer den Torwart mit einem cleveren Heber (13.).

Offensiv Zählbares gelang im Nachgang allerdings nur noch den „Bebbi“, ein Schuss aus Reihe zwei landete sehenswert im rechten Kreuzeck (53.).

Am Sonntag geht’s für Wallner & Co. nach zehn intensiven Tagen im El Saler-Trainingslager heimwärts, ehe am kommenden Donnerstag das nächste freundschaftliche Kräftemessen (gegen die LASK Amateure OÖ) ansteht.

"2 Testspiele binnen 48 Stunden körperliche und mentale Herausforderung"

FC Liefering-Coach Fabio Ingolitsch: „Zwei Testspiele binnen 48 Stunden sind sowohl körperlich als auch mental eine Herausforderung. Die Burschen waren wieder fleißig unterwegs, die letzte Konsequenz hat jedoch in einigen Aktionen gefehlt, um dieses enge und ausgeglichene Spiel zu unseren Gunsten entscheiden zu können. Die letzten zwei Trainingstage wollen wir jetzt noch voll ausnutzen und an unseren Schwerpunkten weiterarbeiten.“

Aufstellungen

FC Liefering, 1. Hz.: Oelz – Gevorgyan, Leitner, Wallner, Pejazic – Diabate, Agyekum, Yeo, Reischl – Crescenti, Havel

FC Liefering, 2. Hz.: Hamzic – Agyekum, Diabate, Gertig, Ibertsberger – Paumgartner, Sadeqi, Jano, Berki – Diakite, Lechner.

Knappe Niederlage gegen Basel-Jungspunde 👇



https://t.co/tGVTSGCU6x — FC Liefering (@FCLiefering) January 26, 2023

Foto: GEPA/Admiral