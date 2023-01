Nach der Rückkehr aus dem 11-tägigen Trainingslager in Belek gibt es beim SK Rapid Wien einen Winterabgang zu vermelden. Nicolas Binder, dessen Vertrag im Sommer 2023 ausgelaufen wäre, wechselt vorzeitig innerhalb der österreichischen ADMIRAL Bundesliga zum SK Austria Klagenfurt - siehe auch Beitrag zuvor. Im Trainingscamp an der türkischen Riviera kam der 21-jährige Stürmer, der bereits in der U8 von Union Mauer zum SK Rapid wechselte, noch zu rund 75 Einsatzminuten bei den grün-weißen Profis.

Im Herbst 7 Tore für SK Rapid II in 16 Einsätzen

Nicolas Binder absolvierte in der laufenden Spielzeit insgesamt 16 Pflichtspieleinsätze für Rapid II in der ADMIRAL 2. Liga und steuerte dabei 7 Treffer sowie drei Torvorlagen bei. In der Mannschaft von Trainer Stefan Kulovits zählte der mehrfache Nachwuchsnationalteamspieler zu den Leistungsträgern und etablierte sich auch als Führungsspieler.

In der abgelaufenen Saison feierte Nicolas Binder beim 2:1-Heimsieg über den WAC nicht nur sein Profidebüt für die ADMIRAL Bundesliga-Mannschaft, sondern hatte mit der Torvorlage zum 2:1 auch einen Anteil am Heimerfolg. Es folgten insgesamt sechs weitere Einsätze für die Profimannschaft in der österreichischen Bundesliga. Im Bundesliga Europa League-Play-Off-Rückspiel gegen die WSG Tirol erzielte der bullige Stürmer beim 2:0-Heimerfolg seinen ersten und bislang einzigen Treffer in der höchsten österreichischen Spielklasse.

Die große und starke Konkurrenz im Profi-Kader von Cheftrainer Zoran Barišić sowie die kurzen Einsatzzeiten in dieser ADMIRAL Bundesliga-Saison und der Wunsch von Nicolas Binder selbst nach mehr Spielzeit in der obersten Spielklasse haben nun zu einem vorzeitigen Wechsel geführt. Nach einer Einigung mit Austria Klagenfurt konnte der SK Rapid dem grün-weißen Eigengewächs diesen Wunsch erfüllen. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

"Möchte mehr Einsatzzeiten in Bundesliga bekommen"

Geschäftsführer SK Rapid Steffen Hofmann sagt zum Wechsel: „Nicolas Binder ist ein Paradebeispiel, wie der schulische als auch der sportliche Weg beim SK Rapid für einen jungen Spieler aussehen kann. Neben seiner sportlichen Entwicklung in Hütteldorf, hat er auch an unserer Kooperationsschule seine Matura positiv absolviert. Nici möchte nun den nächsten Schritt in seiner Karriere machen und mehr Einsatzzeiten in der Bundesliga bekommen, diesen Wunsch wollten wir ihm nicht verwehren und wünschen ihm daher nur das Beste für seine neuen Aufgaben mit Klagenfurt. Bei der Entwicklung unserer zweiten Mannschaft bin ich auf alle Fälle absolut überzeugt, dass wir auch ohne ihn die Liga halten und uns auch weiterhin dort etablieren werden.“

Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint: „Im Sommer wäre der Vertrag von Nicolas Binder bei uns ausgelaufen, daher war es auch in unserem Interesse im Sinne des Spielers zu handeln und eine vorzeitige Lösung zu finden. Der Konkurrenzkampf ist bei uns gerade in der Offensive sehr groß, daher respektieren wir die Entscheidung von Nici und seinen Wunsch nach einer neuen Herausforderung. Im Namen des gesamten Vereins bedanken wir uns bei ihm für sein Engagement und seinen großen Einsatz über all die Jahre im Rapid-Trikot.“

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL