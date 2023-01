ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger First Vienna FC 1894 kann mit Kai Stratznig den ersten Neuzugang im Jahr 2023 präsentieren. Der 20-jährige Mittelfeldspieler spielte bis vergangenen Sommer beim ADMIRAL Bundesligisten RZ Pellets WAC und war seither vereinslos. Der Kärntner unterschreibt bei den Blau-Gelben einen Vertrag bis 2024 mit Option auf ein weiteres Jahr. Siehe auch WINTER-TRANSFERS der ADMIRAL 2. Ligisten.

Kai Stratznig, ehemaliges Eigengewächs des WAC, ist nun ein Blau-Gelber

44 Bundesliga-Partien für Wölfe aus Lavanttal

Die Vienna verpflichtet mit Kai Stratznig einen Youngstar mit reichlich Bundesligaerfahrung. Der 20-Jährige bestritt für den WAC bereits 44 Bundesligapartien und stand bei sieben Europa League Spielen der Kärntner am Platz.

Nach dem Auslaufen seines Vertrages beim WAC dockt der Youngster jetzt bei der Vienna an, um neu durchzustarten. Der Rechtsfuß begann mit dem Fußballspielen beim SC Mühldorf, bevor er mit 14 Jahren in der WAC-Akademie aufgenommen wurde. Bei den Wolfsbergern durchlief Kai Stratznig alle Akademiestufen und spielte sich in die Bundesliga-Mannschaft



Sein Debüt in der Bundesliga gab der 1,83 Meter große Mittelfeldspieler im Juni 2020 gegen den TSV Egger-Glas Hartberg. Insgesamt stand der Winter-Neuzugang der Vienna drei Spielzeiten im Kader der Profis des WAC. 2021 debütierte Stratznig im ÖFB-U21-Nationalteam von Trainer Werner Gregoritsch, für das er drei Spiele absolvierte.

Der Vienna-Neuzugang hat sich im vergangenen halben Jahr von seinem Syndesmosebandriss vollständig auskuriert und trainierte dabei auch schon zeitweise bei Unterligist ATUS Velden unter Coach Marcel Kuster mit.

"Neben Tradition haben mich klare Ziele des Vereins überzeugt"

Sportdirektor Andreas Ivanschitz: „Es freut uns, dass wir Kai Stratznig für die Vienna gewinnen konnten. Mit ihm gewinnen wir einen jungen Spieler mit viel Potential, der bereits in der Bundesliga aufgezeigt hat. Wir sind uns sicher, dass Kai bei uns seine nächsten Entwicklungsschritte machen wird. Dafür bieten wir ihm das ideale Umfeld.“



Neuverpflichtung Kai Stratznig: „Ich freue mich beim ältesten Fußballverein Österreichs unterschrieben zu haben. Neben der Tradition haben mich die klaren Ziele des Vereins überzeugt. Die Gespräche mit Sportdirektor Andreas Ivanschitz waren sehr positiv und haben mich für das Projekt begeistert. Ich konnte bereits das Trainerteam kennenlernen und freue mich auf die neue Mannschaft.“

Herzlich willkommen, Kai Stratznig! 💛💙



Der 20-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2024 und ist damit heuer der erste Neuzugang auf der Hohen Warte. 💪



Fotocredit: First Vienna FC 1894