Er ist neben dem Führenden der ADMIRAL 2. Liga-Torschützenliste, Matthias Seidl (12 Tore), die heißeste Aktie beim FC Blau-Weiß Linz: Stürmer Fally Mayulu. Der 20-Jährige weist mit 7 Toren + 4 Assists eine Top-Quote auf und hat sich "in die Auslage" gespielt. Seit Februar vergangenen Jahres ist der Franzose beim Aufstiegs-Aspiranten und derzeitigen Tabellenzweiten. Sein Vertrag läuft heuer mit 31. Mai aus, sodass der großgewachsene Goalgetter ablösefrei wäre. Weiß auch SK Rapid-Neo-Geschäftsführer Sport, Markus Katzer, der das Torjäger-Talent im Sommer unbedingt nach Wien-Hütteldorf holen will.

Fally Mayulu...auf dem Sprung in die ADMIRAL Bundesliga?

"Hat riesiges Potenzial, wir sind sehr interessiert"

Das berichtet heute der „Kurier“, wo Markus Katzer wie folgt zitiert wird: „Mayulu hat riesiges Potenzial, wir sind sehr interessiert." In seinem nunmehr fast 1 Jahr beim FC Blau-Weiß Linz steuerte Fally Mayulu, der mit 2. Liga-Toptorjäger Matthias Seidl & Paul Mensah ein Angriffs-Top-Trio bildet und im Herbst als Mittelstürmer den Vorzug vor Routinier Ronivaldo erhielt, saisonübergreifend 10 Tore und 6 Assists in 29 Zweitliga-Partien bei.

Den 1,93 Meter großen Goalgetter, der diese Woche mit den Königsblauen im Trainingscamp in Belek/Antalya weilt, haben allerdings auch bereits andere Klubs auf dem Radar. „Es sind auch andere Bundesligisten an Fally dran“, erklärt Katzer.

Bruder Senny bei Paris SG

Fally N'Dofunsu Mayulu, so sein vollständiger Name, wurde am 15. Juli 2002 in Frankreich geboren (Abstammung DR Kongo). Sein Bruder Senny Mayulu spielt in der U17 beim FC Paris Saint-Germain U17. Mit 18 Jahren wechselte Fally Mayulu aus dem Nachwuchs vom RC Lens erstmals ins Ausland. Zur 2. Mannschaft des deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg. Ab Juli 2021 war der Rechtsfuß vereinslos, ehe es ihn nach Österreich zog und der FC Blau-Weiß Linz im vergangenen Februar "zugriff". In der Elf von Chefcoach Gerald Scheiblehner ist der Angriffs-Hüne mittlerweile eine feste Größe.

Der Stahlstadtklub peilt im Frühjarh den Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga an, ist derzeit als Zweiter 2. Liga-Leader SKN St. Pölten dicht auf den Fersen (nur 1 Punkt Rückstand).. Das neue Stadion am Donaupark in der oberösterreichischen Landeshauptstadt ist Zusatz-Motivation.

Es scheint sich abzuzeichnen, dass Fally Mayulu nächste Saison in Österreichs Fußball-Belletage stürmen wird. Ob für den Rekordmeister aus Wien-Hütteldorf bzw. in Grün-Weiß oder doch weiter in Blau-Weiß bei den Linzern?

Das Videotagebuch vom Tag 2 im Trainingslager Belek.



Kapitän Michael Brandner über den Einstieg Training und etwaige Anpassungen des Strafenkatalogs im Trainingslager. pic.twitter.com/NlbL3ElHoE — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) January 30, 2023

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at