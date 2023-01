Nach Maximilian Fahler (vom Kremser SC) vermeldet der GAK 1902 heute seinen 2. Winter-Neuzugang. Und der kommt vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Wenn auch von dessen 2. Mannschaft. Sein Name: Lenn Jastremski. Der 22-jährige, 1,90 Meter große und beidfüßige Stürmer, geboren in Salzgitter, wechselt auf Leihbasis vom FC Bayern II, von wo der ehemalige deutsche U20-Nationalspieler im vergangenen Sommer an Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue verliehen wurde, nach Graz. Siehe auch WINTER-TRANSFERS der ADMIRAL 2. Ligisten.

"Stürmer, der mit Physis und Schnelligkeit unserem Spiel sehr gut tun wird"

Der großgewachsene deutsche Jugend-Nationalspieler (U18,U19,U20) gehört dem FC Bayern München und hatte mehrere Stationen sowohl in der zweiten Mannschaft der Bayern als auch in der 3. Liga bei Viktoria Köln und Erzgebirge Aue.

Insgesamt kann der junge Stürmer schon 54 Spiele mit 12 Soccerpunkten in der 3. Liga und ein Spiel im Deutschen Pokal vorweisen und wird unsere Roten vorerst bis Sommer verstärken.

Seine Jugendvereine: FC Pfeil Broistedt (-2009), VfL Wolfsburg (2009-2020).



GAK 1902-Sportdirektor Dieter Elsneg: "Ich freue mich, dass wir mit Lenn einen sehr gut ausgebildeten Stürmer bekommen, der mit seiner Physis und Schnelligkeit unserem Spiel sehr gut tun wird. Jetzt heißt es, dass er sich schnell integriert, um mit uns ein erfolgreiches Frühjahr zu absolvieren."

Fotocredit: FC Bayern München.