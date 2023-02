Tagestrip von Steyr nach Bayern! Im vierten Vorbereitungsspiel des Jahres gastierte der SK BMD Vorwärts Steyr am Freitag bei der SpVgg Unterhaching. Drei Wochen vor Fortsetzung der ADMIRAL 2. Liga mit dem OÖ-Duell gegen den Tabellenzweiten und Aufstiegs-Aspiranten FC Blau-Weiß Linz kamen die Oberösterreicher beim Spitzenreiter der Regionalliga Bayern um Chefcoach Sandro Wagner, den ehemaligen FC Bayern-Torjäger, zu einem 2:2-Remis. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE der ADMIRAL 2. Ligisten.

Erzielte das Tor des Spiels: Tobias Pellegrini (li.) traf mit seinem Schussball zum 1:1 ins Kreuzeck.

Verspäteter Anpfiff: Schiedsrichter stand im Stau

Um 8.45 Uhr war in Steyr am Freitagmorgen Abfahrt für die Mader-Mannen, um 14.15 Uhr erfolgte der Ankick im Alpenbauer Sportpark vor den Toren Münchens. Eine Viertelstunde verspätet, weil Schiedsrichter Assad Nouhoum im Stau stand. Im Vorjahr trennten sich beide Teams an selber Stelle mit einem 3:3-Remis.

Heute stand Trainer Daniel Madlener ein 17-Mann-Kader zur Verfügung. Neben den langzeitverletzten Silvio Apollonio, Marin Ravlija und Phiipp Malicsek fehlten wegen Blessuren auch Sebastian Voglmaier, Milos Dzinic und Florian Eres. Rechtsverteidiger Michael Lageder steigt nächste Woche wieder ins Training ein, Eman Lidan besuchte heute die Schule und wird morgen im Test der Juniors eingesetzt.

Neuzugang Kubilay Yilmaz ist noch nicht matchfit, er befindet sich im Aufbautraining.

Pellegrini & Satin scoren

Die Profis aus Unterhaching, trainiert vom ehemaligen DFB-Nationalspieler und FC Bayern-Profi Sandro Wagner und aktueller Tabellenführer der Regionalliga Bayern, erwischten den besseren Start. Christoph Ehlich stellte auf 1:0 (7.). Vorwärts konnte rasch antworten und mit einem sehenswerten Abschluss ins Kreuzeck durch Tobias Pellegrini ausgleichen (16.).

Kurz vor der Pause erzielte Mathias Fetsch das 2:1 für die Hausherren. Im 2. Spielabschnitt gelang dem SKV durch Murat Satin der verdiente Ausgleich zum 2:2-Endstand (64.).

Nächstes Match in Salzburg

Nächster Gegner in der Vorbereitung ist am Samstag, 11. Februar, auswärts Austria Salzburg (14 Uhr). Das letzte Testspiel findet am Donnerstag, 16. Februar, in Schenkenfelden gegen den tschechischen Zweitligisten Taborsko statt (14 Uhr). Einen Tag zuvor gibt es für Mitglieder die neuesten Infos beim Schloss-Eggenberg-Stammtisch, der bei Hauptsponsor BMD über die Bühne geht (ab 18.30 Uhr).

Freitag, 3. Februar 2022; Alpenbauer Sportpark Unterhaching, 300 Zuschauer. SR: Assad Nouhoum

SpVgg Unterhaching – SK BMD Vorwärts Steyr 2:2 (2:1)

Startelf SpVgg Unterhaching: Vollath; Pisot, J. Welzmüller, Stiefler, Maier, Fetsch, Bauer, Skarlatidis, Ehlich, Hobsch, Mashigo. Trainer: Sandro Wagner.

SK Vorwärts Steyr (4-1-3-2): Polster; Zdichynec (46. Sostarits), Wiesinger (46. Sprangler), Bumberger, Dombaxi (68. Prada); Marceta; Pasic, Satin, Günes; Filip (68. Sivrikaya), Pellegrini (46. Zubanovic*). Ersatz: Hüttner. Trainer: Daniel Madlener. *Testspieler

Torfolge: 1:0 (7.) Ehlich, 1:1 (16.) Pellegrini (Pasic), 2:1 (38.) Fetsch, 2:2 (64.) Satin (Günes).

Doch 3 Wochen verbleiben, ehe es wieder zum OÖ-Duell zwischen Fabian Windhager (li.) und dem FC Blau-Weiß Linz gegen Gastgeber SK BMD Vorwärts Steyr, mit Alem Pasic (re.) kommen und sicher hoch hergehen wird. Freitag, 24. Februar, 20:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER.

TESTSPIELE im WINTER SK Vorwärts Steyr

Sa., 14.01.: LASK vs. SK BMD Vorwärts Steyr 5:1 (2:1), Raiffeisen Arena Pasching, Z: 800. Tor: 1:0 (10.) Taoui, 1:1 (29.) Pasic (Filip), 2:1 (41.) Celic, 3:1 (72.) Kadlec, 4:1 (74.) Balic, 5:1 (82.) Koulouris.

Sa., 21.01.: SSV Jahn Regensburg/2. Liga Deutschland vs. SK BMD Vorwärts Steyr, Regensburg. 4:0 (0:0). Tore: 1:0 (52.) Owusu, 2:0 (59./Eigentor) Lageder, 3:0 (66.) Owusu, 4:0 (68.) Mees.

Sa., 28.01.: SV Guntamatic Ried/BL vs. SK BMD Vorwärts Steyr, Ried, 3:2 (0:2). Tore: 0:1 Filip (24.), 0:2 Pasic (37.), 1:2 Monschein (75.), 2:2 Michael (77.), 3:2 Weberbauer (83.).

Fr., 03.02.: SpVgg Unterhaching/RL Bayern vs. SK BMD Vorwärts Steyr, Unterhaching. 2:2 (2:1). Tore: 1:0 (7.) Ehlich, 1:1 (16.) Pellegrini (Pasic), 2:1 (38.) Fetsch, 2:2 (64.) Satin (Günes).

Sa., 11.02., 14 Uhr: SV Austria Salzburg/RL West vs. SK BMD Vorwärts Steyr, Salzburg

Do., 16.02., 14 Uhr: SK BMD Vorwärts Steyr vs. FC Silon Taborsko (2. Liga/Tschechien), SEMA Arena Schenkenfelden.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL