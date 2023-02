Nach drei Abgängen in der Winter-Transferperiode vermeldet der GAK 1902 drei Wochen vor dem Start in die Frühjahrssaison der ADMIRAL 2. Liga am heutigen Freitagabend seinen dritten Neuzugang nach Maximilian Fahler und Lenn Jastremski. Der 20-jährige Stürmer Bohdan Viunnyk wechselt von Shakhtar Donetsk bis Sommer leihweise zum Tabellenvierten der ADMIRAL 2. Liga. Siehe auch WINTER-TRANSFERS.

GAK 1902-Sportdirektor Dieter Elsneg (li.) mit einem interessanten Winterneuzugang: Bohdan Viunnyk, 20-jähriger U-21-National-Mittelstürmer der Ukraine (15 Einsätze, 3 Tore für sein Land).

"Wird unserem Spiel mit seiner Geschwindigkeit, Technik und seinem Abschluss sehr gut tun"

Bohdan Viunnyk, geboren am 21. Mai 2002, wechselte 2017 von der Jugend von Dynamo Kiew zu Shakhtar, spielte dort in der U17, der U19 und 2. Mannschaft. Parallel dazu wurde der beidfüssige, 1,85 Meter große Mittelstürmer mehrfach in das U16-Nationalteam (4 Einsätze), U17-Nationalteam (6) und U21-Nationalteam (15) der Ukraine berufen. Es folgten 5 Einsätze für das erste Team von Shakhtar in der Meisterschaft, in denen er zwei Tore auflegte. Im Sommer 2021 wurde er an Ligakonkurrenten Mariupol verliehen, für den er im Herbst 13-Mal auflief.

Als der Krieg ausbrach befand sich der junge Ukrainer gerade im Trainingslager in der Türkei, von wo er dann Kontakte zum FC Zürich knüpfte, wo er erst in der U21-Mannschaft und dann ab Sommer 2022 bei den Profis spielte. 14 Einsätze hat er zu Buche stehen, darunter auch in der Europa League gegen PSV Eindhoven und den FC Arsenal.



Sportdirektor Dieter Elsneg: "Bohdan Viunnyk hat trotz seines jungen Alters schon auf sehr hohem Niveau gespielt. Mit seiner guten Geschwindigkeit, seiner Technik und seinem Abschluss wird er unserem Spiel sehr gut tun. Ich freue mich, dass Bohdan sich entschieden hat, zu uns zu kommen."

Fotocredit: GAK 1902