Wie der SK Sturm Graz am Samstag vermeldet, wird ein Innenverteidiger die Steirer verlassen und ein anderer dafür kommen. So wechselt der 21-jährige Simon Nelson zum ADMIRAL Bundesligisten CASHPOINT SCR Altach - siehe auch separaten Beitrag. Während der eine Richtung Westen "wandert", kommt ein anderer "auf halben Weg" von dort: Sandro-Luca Molnar, 19-jähriger Innenverteidiger, kommt vom FC Liefering. Siehe auch WINTER-TRANSFERS.

Rückkehrer Sandro-Luca Molnar

Sandro-Luca Molnar ist auf der Position des Innenverteidigers beheimatet und kommt vom FC Liefering nach Graz. Der 1,87m Große Linksfuß absolvierte in der aktuellen Saison vier Einsätze in der zweiten Liga sowie zwei Auftritte in der UEFA Youth League. In Graz soll sich der 19-jährige Österreicher bei Sturm II beweisen. Für den Spieler ist es eine Rückkehr nach Graz, wurde er doch zwischen 2016 und 2018 in der Sturm-Akademie ausgebildet, ehe er in die Akademie von Red Bull Salzburg wechselte.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker (Foto): "Sandro Molnar ist ein junger steirischer Innenverteidiger mit großem Potenzial. Mit seiner Größe und Präsenz bringt er wichtige Attribute mit, bei Sturm II soll er den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen. Wir freuen uns, dass sich Sandro für den SK Sturm entschieden hat und sind von seinen Fähigkeiten überzeugt."

"Simon Nelson kam mit Wunsch einer Veränderung"

Demgegenüber verlässt Innenverteidiger Simon Nelson den SK Puntigamer Sturm Graz und wechselt zum Bundesligisten SCR Altach nach Vorarlberg. Der seit gestern 21-Jährige übersiedelt mit sofortiger Wirkung ins Ländle und streift künftig das Trikot der Altacher über. Nelson durchlief alle Nachwuchsmannschaften der Schwarz-Weißen und absolvierte 51 Partien für Sturm II, elf davon in der aktuellen Zweitliga-Saison.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker betont: "Simon Nelson ist mit dem Wunsch einer Veränderung an uns herangetreten, nach guten Gesprächen mit Altach konnten wir uns schnell einigen und Simon diesen Wechsel ermöglichen. Ich wünsche Simon viel Erfolg beim SCR Altach und alles Gute für seinen weiteren Karriereweg."

