Nach knapp 10 Jahren trennen sich die Wege des FC Flyeralarm Admira und Julian Buchta. Der 22-jährige Verteidiger, dessen Vertrag im Sommer beim ADMIRAL 2. Ligisten aus der Südstadt ausgelaufen wäre, wechselt mit sofortiger Wirkung zu SV Stripfing in die Regionalliga Ost. Der gebürtige Mödlinger und ehemalige ÖFB-U21-Teamspieler ist nach Vladimir Nikolov (CSKA Sofia) der 2. Winter-Abgang bei den Niederösterreichern. Demgegenüber stehen mit George Davies und Melih Ibrahimoglu zwei Neugänge. Siehe auch WINTER-TRANSFERS.

Kam mit 12 Jahren zu den Panthern in die Südstadt: Julian Buchta

"Aufopferungsvoller und unermüdlicher Einsatz in vergangenen Jahren"

Julian Buchta, der 2013 im Alter von 12 Jahren in die Südstadt kam, absolvierte 17 Spiele für die Profis der Niederösterreicher. Im vergangenen Herbst kam der Rechtsverteidiger in der ADMIRAL 2. Liga für die Südstädter zu 12 Einsätzen (3 Assists) und 3 Partien im ÖFB-Cup.

Jugendvereine: SC Brunn/Gebirge (09/2006-), FC Admira Wacker Mödling

Der FC Flyeralarm Admira möchte sich - wie der Klub in seiner Aussendung bemerkte - an dieser Stelle ganz herzlich bei Julian Buchta für seine professionelle Einstellung sowie seinen aufopferungsvollen und unermüdlichen Einsatz in den vergangenen Jahren bedanken und wünscht ihm viel Erfolg für die weitere sportliche Zukunft.

Archivfoto aus Dezember 2020: @julian.buchta (instagram)