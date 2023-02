Einen Tag vor dem "Deadline Day", dem morgigen Ende der Winter-Transferperiode in Österreich, und 3 Wochen vor dem Start der Frühjahrssaison in Liga 2 vermeldet der SKN St. Pölten nach dem Abgang George Davies (FC Flyeralarm Admira) doch noch seinen ersten Winter-Neuzugang. Defensiv-Akteur Sebastian Bauer unterschreibt bei den Wölfen einen Vertrag bis Saisonende und kommt von Liga-Konkurrent SV Horn. Das vermeldet der ADMIRAL 2. Liga-Tabellenführer aus Niederösterreich am Sonntag - siehe auch WINTER-TRANSFERS.

Von links: SKN-Geschäftsführer Sport Jan Schlaudraff & Winter-Neuzugang Sebastian Bauer.

Schlaudraff: "Er passt sehr gut in unser Spielsystem"

Der 30-jährige Verteidiger kommt vom Ligakonkurrenten SV Horn und wird ab sofort das Wolfsrudel verstärken. Mit 86 Bundesliga-Spielen in den Beinen bringt Sebastian Bauer bereits reichlich Erfahrung mit.

SKN-Geschäftsführer Sport Jan Schlaudraff: "Wir sind sehr froh, dass wir Sebastian verpflichten konnten. Er passt sehr gut in unser Spielsystem und wird uns mit seiner Erfahrung nochmals mehr Stabilität und Möglichkeiten in unserem Defensivverbund geben.“

Zinkel: "Aus sportlicher Hinsicht schwerwiegenden Abgang!

Der Abwehr-Routinier kam im vergangenen Sommer von ADMIRAL Bundesliga-Absteiger FC Flyeralarm Admira ins Waldviertel und absolvierte in dieser Saison 15 Pflichtspieleinsätze für den SV Horn. Nun übersiedelt Sebastian Bauer mit sofortiger Wirkung in die niederösterreichische Landeshauptstadt.

SV Horn-Geschäftsführer Andreas Zinkel: „Sebastian Bauer ist aus sportlicher Sicht ein schwerwiegender Abgang, da er im Herbst herausragende Leistungen für unseren Verein gebracht hat. Trotzdem werden wir diesen Abgang nicht durch einen Neuzugang kompensieren, da wir gerade auf der Position des Innenverteidigers qualitativ sehr gut besetzt sind. Außerdem gibt es uns für die Frühjahrssaison noch mehr die Möglichkeit unsere jungen Talente an den Profifußball heranzuführen. Wir bedanken uns bei Sebastian für seinen Einsatz und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft!"

Fotocredit: SKN St. Pölten