Nachdem in den europäischen Top-Ligen England, Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich das Winter-Transferfenster bereits am 31. Jänner geschlossen hat, endet am heutigen 6. Februar 2023 um 17 Uhr auch die 4-wöchige Transfer-Periode in Österreich (Beginn: 7. Jänner). Nur in der Türkei (8. Februar) und Schweiz (15. Februar) dauert sie noch länger an. Was wird Last-Minute in der ADMIRAL 2. Liga noch passieren? Es bleibt spannend an der Wechsel-Börse. Nachfolgend der aktuelle Stand, Montag 8 Uhr (ohne Gewähr)...

Seit 13. Jänner und kurzem Gastspiel beim SKU Amstetten wieder vereinslos: Philipp Schobesberger. Der 29-jährige Eferdinger war von 2014 - 2022 beim SK Rapid Wien und absolvierte für die Grün-Weißen 164 Pflicht-Partien. Dabei steuerte der beidfüßige Offensivakteur für die Hütteldorfer 31 Treffer und 44 Assists bei. Darunter jenes legendäre Stolpertor im Europacup - siehe nachfolgendes VIDEO.

Meiste Personal-Bewegung bei Dornbirn & Steyr

Die größte Fluktuation war bei zwei Klubs aus der unteren Tabellenhälfte: Beim Tabellenzehnten FC Mohren Dornbirn 1913 und dem Rang-14. SK BMD Vorwärts Steyr. Einen prominenten Abgang gab es beimTabellensiebten SKU Amstetten mit Philipp Schobesberger. Der 29-jährige Eferdinger (Sensations-ÖFB-Cupsieger 2013 mit dem damaligen Regionalligisten FC Pasching) und langjährige Rapidler war erst am 9. September des Vorjahres zu den Mostviertlern gekommen, um die Niederösterreicher nach nur 4 Monaten und 9 Zweitliga-Einsätzen (2 Tore, 1 Assist) am 13. Jänner wieder zu verlassen.

Zuletzt wurde der Außenstürmer mit dem ADMIRAL Bundesligisten SCR CASHPOINT Altach in Verbindung gebracht, wo Schobesberger auch in den Wintermonaten mittrainierte und im Testspiel dabei war. Der Sportdirektor der Vorarlberger, Georg Festetics, winkte allerdings bereits ab: "Philipp Schobesberger ist kein Thema."



Quelle: YouTube

David Bumberger nun fix bei Vorwärts

Apropos Altach...aus dem Ländle wechselte im vergangenen Sommer David Bumberger zum SK BMD Vorwärts Steyr. Auf Leihbasis. Seit 5. Jänner ist der seit gestern 24-jährige, Rohrbacher Rotschopf nunmehr fix beim oberösterreichischen Zweitligisten unter Vertrag (bis 30.06.2024).

Die Jugendvereine des Abwehrspieler sind DSG Union Putzleinsdorf, LASK Linz und FC Red Bull Salzburg

Bisherige Transfers in der Admiral 2. Liga

Nachfolgend der Status Quo (Montagfrüh). Wobei sich da am "Deadline Day" bis heute Abend bestimmt noch was tun wird...

→ WINTER-TRANSFERS der 2. Ligisten

Fotocredit: IMAGO / ANP