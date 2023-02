Kurz vor Ende der Transferzeit (heute 17 Uhr) verzeichnet der FC Flyeralarm Admira noch einen Zugang: Der 21-jährige, nigerianische Offensivspieler Reinhard Young, der bereits einige Zeit als Testspieler bei den Südstädtern zu Gast war und auch schon in Deutschland bei BV Essen spielte, wechselt leihweise von FC Giant Brillars/Nigeria zum aktuell Tabellen-10. der ADMIRAL 2. Liga, der am Freitag, 24. Februar, mit dem Heimspiel gegen den SV Lafnitz in die Frühjahrssaison startet (Ankick: 18:10 Uhr). Siehe auch WINTER-TRANSFERS.

Rot-Weiß-Rot-Karte für Young beantragt

Sportdirektor Marcel Ketelaer: „Reinhard hat in den Trainingseinheiten und bei seinen Testspieleinsätzen einen guten Eindruck hinterlassen. Aufgrund der Entwicklung am Flügel, mit der Erkrankung von George Davies und der Rippenverletzung von Aleksandar Kostic, haben wir uns vorsorglich auf dieser Position noch einmal verstärkt."

Der FC Flyeralarm Admira hat für Reinhard Azubuike Young, so sein vollständiger Name, bereits den Antrag auf Rot-Weiß-Rot Karte an die Landesregierung St. Pölten gestellt.

Diese arbeitet mit Hochdruck an der Bearbeitung des Verfahrens. Erst mit Erhalt der Rot-Weiß-Rot Karte ist der Nigerianer spielberechtigt.

Fotocredit: FC Flyeralarm Admira