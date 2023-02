Der Floridsdorfer Athletiksport-Club ist am letzten Transfertag auf der Suche nach Verstärkung fündig geworden und verpflichtet Ronny Rikal und Denis Adamov. Die beiden Österreicher verstärken den FAC bis Saisonende.

Am Dienstag gibt der Floridsdorfer Athletiksport-Club die Verpflichtung von Ronny Rikal und Denis Adamov bekannt. Aufgrund von kleinen Verletzungen sowie der Kaderverkleinerung in der Winterpause entschloss sich der FAC Wien dazu, sich die Dienste der zwei Spieler zu sichern. Mit diesen Verstärkungen soll die Trainingsqualität weiterhin hochgehalten werden.

Geschäftsführer Sport Lukas Fischer zur Verpflichtung der beiden Spieler: „Wir haben gemerkt, dass durch die Kaderverkleinerung und kleineren Verletzungen die Trainingsqualität, nicht hoch genug gehalten werden kann und haben uns deshalb entschlossen, am letzten Transfertag noch einmal aktiv zu werden. Mit Ronny Rikal konnten wir einen jungen österreichischen Potentialspieler für den FAC gewinnen und hoffen, dass er sich in Floridsdorf bestmöglich weiterentwickeln kann. Denis Adamov ist ein Spieler, der eine gute Ausbildung genossen hat, in der Prva Liga bereits Auslandserfahrung sammeln konnte und uns in der Rückrunde weiterhelfen wird.“

Der 20-jährige Rikal kommt vom SCR Altach zum FAC nach Floridsdorf. Im Jahr 2021 wechselte Rikal von der Admira zum Bundesligist SCR Altach. Nach der Leihe zu Dornbirn, wo er sein Debüt in der ADMIRAL 2. Liga feierte, wechselte er zu Saisonbeginn zurück nach Altach und stand dort für die Altach Juniors auf dem Platz.

Denis Adamov durchlief den Nachwuchs der Austria Wien. Nach zwei Jahren in der Regionalliga Ost wechselte der 23-jährige nach Slowenien in die Prva Liga. Seit vergangenen Sommer war Adamov vereinslos und trägt ab sofort das Trikot des FAC.

Foto: FAC