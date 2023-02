VdF - Die Spielervereinigung - vermeldet den Zwischenstand der VdF-Pitch Competition! Der SV Horn ist in der ADMIRAL 2. Liga wieder das Nonplusultra. Mit einem Wert von 9,50 gewinnt der Herbstmeister sogar die gesamtösterreichische Wertung vor dem FC Flyeralarm Admira und 2. Liga-Leader SKN St. Pölten. Niederösterreich scheint das Mekka des österreichischen Fußballrasens zu sein. Für den Untergrund der Spielstätte des SK Sturm Graz II in Gleisdorf wird eher festes Schuhwerk als Fußballschuhe benötigt. Mit einem unterirdischen Wert von 3,81 gibt es hier ganz klar Handlungsbedarf bei den Verantwortlichen.

Auf niederösterreichischem Grün fühlt sich das runde Leder am wohlsten. Allen vorran in Horn und der Südstadt.

Spitzenreiter SV Horn & FC Flyeralarm Admira

Wie funktioniert die VdF-Pitch Competition? Jeweils ein Spieler der Gäste-Mannschaft gibt nach Rücksprache mit seinen Spieler-Kollegen nach jedem Auswärtsspiel ein Urteil ab (Höchstwertung 10 Punkte) und schickt dieses via SMS-Nachricht an die VdF - Die Spielervereinigung. Die Ergebnisse wurden bis zur 16. Runde in beiden Bundesligen gesammelt und nun ausgewertet.

Das schönste Grün der Herbstsaison in der ADMIRAL Bundesliga befindet sich in der Josko Arena vom aktuell BL-Vorletzten SV Gunatamatic Ried. Siehe auch AUSWERTUNG im österreichischen Fußball-Oberhaus!

VdF-Pitch Competition Zwischenstand ADMIRAL 2.Liga Saison 2022/23 bis Runde 16

1. SV Horn 9,50 2. FC Flyeralarm Admira 9,19 3. SKN St. Pölten 8,94 4. SK Rapid Wien II 8,38 5. GAK 1902 8,00 6. First Vienna FC 1894 7,13 7. Young Violets Austria Wien 7,00 8. FC Blau Weiß Linz 6,71 9. KSV 1919 6,50 10. SK BMD Vorwärts Steyr 6,19 11. FC Liefering 5,50 12. SV Licht-Loidl Lafnitz 5,25 13. SKU Ertl-Glas Amstetten 4,38 14. FAC Wien 4,31 15. FC Mohren Dornbirn 1913 4,22 16. SK Sturm Graz II 3,81

