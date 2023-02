Carlson "unter Dach und Fach"! Der SKN St. Pölten, der als Spitzenreiter in der ADMIRAL 2. Liga (wird am 24. Februar fortgesetzt) überwintert, hat zum Ende der Transferperiode (Montag, 6.02., 17 Uhr) nochmal zugeschlagen und vermeldet heute seinen 2. Winter-Neuzugang: Dirk Carlson kommt vom niederländischen Zweitligisten ADO Den Haag. Der 24-jährige Verteidiger und unterschreibt bei den Wölfen aus Niederösterreich einen Vertrag bis Saisonende mit Kaufoption. Siehe auch WINTER-TRANSFERS!

Erfahrung in Deutscher 2. Liga beim KSC & Erzgebirge Aue

Dirk Carlson (im Foto im Nationaldress von Luxemburg), am 1. April 1998 in Portland/ Oregon (USA) geboren, war auch in der deutschen 2. Liga aktiv und absolvierte insgesamt 54 Spiele für den Karlsruher SC und den FC Erzgebirge Aue. Zudem kann der 1,86 Meter große Innenverteidiger bereits 44 Einsätze in der Nationalmannschaft von Luxemburg vorweisen.

SKN-Geschäftsführer Sport Jan Schlaudraff: „Wir freuen uns, mit Dirk einen variabel einsetzbaren Spieler für die Defensive bei uns begrüßen zu dürfen. Dirk bringt neben seiner Erfahrung auch die körperlichen Vorrausetzungen mit, um unsere Spielidee umzusetzen.“

Fotocredit: IMAGO/Majerus