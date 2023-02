Im 4. Testspiel der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison in der ADMIRAL 2. Liga gewann der Floridsdorfer AC mit 3:2 beim Regionalliga Ost-Spitzenreiter SV Stripfing. Oluwaseun Adewumi, Christian Bubalovic und Christopher Kröhn sorgen für die Treffer des Tabellenfünften von Liga 2. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE!

FAC eiskalt erwischt - Pecirep per Doppelpack früh zum 2:0

Bei eisigen Temperaturen kam die Mannschaft des SV Stripfing deutlich schneller auf Betriebstemperatur. Schon in der 8. Spielminute wurden die Gastgeber das erste Mal gefährlich. Nach einer scharfen Hereingabe vom linken Flügel versenkte Darijo Pecirep den Ball im rechten unteren Eck (8.).

Noch bevor sich der FAC fangen konnte, war der Ball erneut im Tor. Darijo Pecirep schnürte einen Doppelpack und verpasse dem Zweitligisten einen weiteren Dämpfer (17.). Nach diesem 2-Tore Rückstand kamen die Blau-Weißen aber immer besser ins Spiel. Ein Eckball von der linken Seite wurde verlängert und gelangte zu Oluwaseun Adewumi. Der 17-Jährige reagierte gedankenschnell und traf in Minute 31 zum 1:2-Anschlusstreffer, zugleich der Pausenstand.

Willensleistung: Floridsdorfer drehen Partie und schaffen Happyend

Nach dem Seitenwechsel waren die Floridsdorfer dann die klar bestimmende Mannschaft, verbuchten mehrere Torchancen und wurden zunächst erneut durch einen Eckball brandgefährlich. Christian Bubalovic bekam den Ball an der Strafraumgrenze und versenkte diesen nach einer perfekten Mitnahme im Tor des SV Stripfing (68).

Wenige Minuten später hatte Marcel Monsberger die Chance auf den Führungstreffer, doch der Schuss des FAC-Stürmers verfehlte um wenige Zentimeter das Tor. In der 73. Spielminute kam mit Ronny Rikal einer der beiden „last minute“-Neuzugänge zu seinem ersten Einsatz in blau-weiß.

Kurz vor Schlusspfiff drückte der FAC noch einmal auf das gegnerische Tor. Nach einer präzisen Hereingabe von Marcel Monsberger löste sich Christopher Kröhn im richtigen Moment und verwandelte zum verdienten 3:2-Endstand (88.). Die Blau-Weißen drehen somit einen zwei Tore Rückstand gegen den Tabellenführer der Regionalliga Ost.

Der nächste Test steigt am kommenden Samstag, den 11. Februar 2023, gegen den SC Neusiedl am See. Anpfiff ist um 14:00 Uhr in Neusiedl am See.

FAC Wien: Gindl – Gassmann (73. Rikal), Wallquist, Bubalovic, Mankowski – Becirovic (K), Maier, Dos Santos, Kröhn, Adewumi (67. Rusovic) – Monsberger (69. Hernaus).

Tore: Pecirep (8./17.), bzw. Adewumi (36.), Bubalovic (68.), Kröhn (88.)

Ein eisiges Testspiel gegen den SV Stripfing endet mit einem 3:2 Sieg für unsere Mannschaft 👏🏻



Oluwaseun #Adewumi, Christian #Bubalovic und Christopher #Kröhn treffen für unseren FAC 💪🏻💙 pic.twitter.com/9tLzVZnYsx — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) February 8, 2023

Fotocredit: FAC