Im 5. Spiel der Vorbereitung auf die in zwei Wochen beginnende Frühjahrssaison in der ADMIRAL 2. Liga feierte der SK BMD Vorwärts Steyr nach drei Niederlagen und einem Remis am Samstag den ersten Sieg. Die Rot-Weißen setzten sich auswärts gegen den Regionalligisten Austria Salzburg mit 2:0 (1:0) durch. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE der ADMIRAL 2. Ligisten.

Vorwärts-Winterneuzugang Sven Sprangler, hier noch im Dress vom ADMIRAL Bundesligisten WAC, brachte die Madlener-Elf beim ersten Testspielsieg des Jahres mit 1:0 in Führung.

Diverse Ausfälle bei Vorwärts

Wie schon zuletzt fehlten etliche Spieler aus den bekannten Gründen. Hinzu kamen als Abwesende Nikolas Polster (Bundesliga-Kader des LASK am Sonntag in Altach) und Oliver Filip (krank). Vorwärts dominierte am Kunstrasen des Maxi-Aicher-Stadions in den ersten 45 Minuten, ließ zunächst aber einige Chancen aus. In der 38. Minute gelang der überfällige erste Treffer, Sven Sprangler staubte zum 0:1-Pausenstand ab.

Zur Pause brachte Trainer Daniel Madlener fünf frische Spieler und stellte das Spielsystem von 4-4-2 mit Raute auf 3-5-2 um. An der Überlegenheit der Rot-Weißen änderte das nichts, in der 49. Minute stellte Ogi Svrikaya nach idealem Zuspiel von Murat Satin auf 0:2. Danach gab es noch etliche Chancen, die nicht genützt werden konnten.

Das letzte Vorbereitungsspiel des Winters findet am Donnerstag, 16. Februar, in Schenkenfelden gegen den tschechischen Zweitligisten Taborsko statt (14 Uhr). Einen Tag davor sind alle Mitglieder zum Schloss-Eggenberg-Stammtisch bei Hauptsponsor BMD eingeladen.

Am Freitag, 24. Februar, startet Vorwärts dann mit einem Heimspiel-Highlight in die Frühjahrssaison der ADMIRAL 2. Liga, wenn der ambitionierte Aufstiegs-Kandidat und Tabellenzweite FC Blau-Weiß Linz zum OÖ-Duell nach Steyr kommt (20:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Samstag, 11. Februar 2023, 14 Uhr, Max-Aicher-Stadion, Kunstrasen, 300 Zuschauer

SR: Manuel Baumann; Clemens Posch, Pascal Ackermann.

SV Austria Salzburg – SK BMD Vorwärts Steyr 0:2 (0:1)

SK BMD Vorwärts Steyr (4-1-3-2): Eres; Sostarits (46. Zdichynec), Pasic, Bumberger (46. Wiesinger), Dombaxi; Marceta (46. Prada); Sprangler, Satin, Günes (46. Dzinic), Zubanovic, Pellegrini (46. Sivrikaya). Ersatz: Hüttner. Trainer: Daniel Madlener.

Torfolge: 0:1 (38.) Sprangler (Assist Pellegrini), 0:2 Sivrikaya (Satin).

Fotocredit: RiPu