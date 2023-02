Beim heutigen Mitgliederstammtisch des SK BMD Vorwärts Steyr gab Alberto Prada das Ende seine Profikarrie bekannt. Im Frühjahr will der 34-jährige Spanier noch einmal voll angreifen und mit dem aktuell Tabellen-14. der ADMIRAL 2. Liga eine gute Platzierung erzielen. Ehe im Sommer sein Vertrag ausläuft. Die Fußballschuhe möchte der Verteidiger-Routinier noch nicht gänzlich an den Nagel hängen. Beruflich möchte Alberto Prada mit seinem Manager zukünftig im Beratergeschäft tätig sein. In einem emotionalen Video - siehe nachfolgend - äußert sich Alberto Prada zu seiner Entscheidung.

Seit Sommer 2019 bei Vorwärts Steyr - Alberto Prada

Vor vier Jahren kam der Spanier von Wr. Neustadt zur Vorwärts. In Steyr fand Alberto Prada Vega (so sein vollständiger Name), geb. 19.01.1989, eine zweite Heimat und Freunde fürs Leben. Schnell spielte sich der ehemalige, 47-fache Bundesligaspieler der SV Guntamatic Ried in die Herzen der Fans. Leidenschaft und Emotion zeichnen den 34-jährigen Abwehrspieler aus.

Mit viel Fleiß und Motivation verkörpert er die Tugenden der Vorwärts. Selbst in schwierigen Situationen hat er die letzten vier Jahre einen ruhigen Kopf bewahrt und der Mannschaft immer wieder bei der Fokussierung und einem positiven Mindset geholfen. Die Kapitänsbinde hat er mit Stolz und Würde getragen.

Gesamt kam der Linksfuß auf 105 Pflichtpartien für Vorwärts (12 Tore, 2 Assists).



Quelle: YouTube

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at