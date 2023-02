Die ADMIRAL 2. Liga erwacht aus ihrem Winterschlaf, der Frühjahrsauftakt steht bevor. In der 17. Runde empfängt Rapid II zum Auftakt in einem Nachbarschaftsduell den Floridsdorfer AC in Hütteldorf – Anpfiff: 18:10 Uhr - wie gewohnt gibt es die Partie im LIGAPORTAL-LIVETICKER!

Ausgangsposition

Die Vorbereitung ist vorüber, die Zweitligasaison steht in den Startlöchern. Rapid II konnte sich im Herbst mit einem ausgezeichneten Finish, sieben Punkte aus drei Spielen inklusive Sieg im kleinen Wr. Derby gegen die Young Violets, aus den Abstiegsrängen manövrieren und startet als 13. in das Pflichtspieljahr 2023. Gewohnt eng geht es in der ADMIRAL 2. Liga zu. Zwischen Platz 9 und Platz 15 liegen gerade einmal sechs Punkte, dementsprechend wichtig wird ein erfolgreicher Start sein, um nicht direkt wieder unter den Strich zu rutschen. Im Duell im Herbst musste sich Rapid II dem FAC nach starker erster Hälfte am Ende klar mit 1:4 geschlagen geben. Dieses Ergebnis ist jedoch längst aus den Köpfen gestrichen, die Kulovits-Elf ist nach der erfolgreichen Generalprobe, 4:0-Sieg über TWL Elektra, bereit für den Frühjahrsauftakt zu Hause.

Personell

Personell werden neben den verletzten beziehungsweise sich im Aufbau befindenden Almer Softic, Jan Kirchmayer, Nikolas Sattlberger, Etienne Tare und Mustafa Kocyigit auch Dominic Vincze (Sprunggelenksverletzung), Felix Holzhacker (angeschlagen) und Enes Tepecik (angeschlagen) fehlen.



Cheftrainer Stefan Kulovits: "Mit einem vielversprechenden letzten Test gegen TWL Elektra haben wir eine gute Vorbereitung abgeschlossen und nochmals Selbstvertrauen für das Duell mit dem FAC getankt. Da haben wir einiges gut zu machen, nachdem wir doch klar die letzten beiden Aufeinandertreffen verloren haben. Gegen so eine routinierte Mannschaft müssen wir unsere Leistung die kompletten 90 Minuten abrufen, wenn uns das gelingt bin ich überzeugt, dass wir auch Punkte in Hütteldorf lassen werden."