Schon vor dem Frühjahrssaison-Auftaktspiel gegen den FC Mohren Dornbirn 1913 - Samstag, 14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER - verlängerte Abwehrchef Marco Stark seinen Vertrag beim ADMIRAL 2. Liga-Siebten SKU Amstetten um 1 weiteres Jahr. Das vermelden die Mostviertler am Freitag. Der SKU setzt damit auf Kontinuität. Trainer Jochen Fallmann und Sportchef Harald Vetter (Foto) freuen sich über die weitere Zusammenarbeit mit dem 30-jährigen Leistungsträger.

"Das Doppelleben geht also weiter"

Rechtzeitig vor dem Frührjahrsauftakt in der ADMIRAL 2. Liga geben die Niederösterreicher die Vertragsverlängerung eines Leistungsträgers bekannt. Abwehrchef Marco Stark hängt ein Jahr im Mostviertel an und wird auch in der Saison 2023/24 im Trikot des SKU Ertl Glas Amstetten auflaufen.

Der 30-Jährige wechselte im Jänner 2019 von den Young Violets nach Amstetten und bestritt seitdem 115 Pflichtspiele für den Verein.

Marco Stark: "Ich habe für mich die richtige Entscheidung getroffen. Das "Doppelleben" geht also weiter (lacht). Die Wertschätzung spielt für mich immer eine sehr wichtige Rolle und diese habe ich absolut gespürt. Ich bin trotz meines (Arbeits-)Pensums voller Energie und bereit zumindest eine weitere Saison 100% zu geben!"

Fotocredit: SKU Amstetten